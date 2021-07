Un Calgarien visite en vélo 164 parcs provinciaux qui risquaient de perdre leur statut

Sean Nichols a enfourché sa bicyclette le 5 juillet, dans l’aire naturelle de Highwood River, au sud-est de Calgary.

Il a pédalé plus de 1000 kilomètres pendant les 10 premiers jours de son voyage, jusqu’à l’aire récréative de Highwood dans le pays de Kananaskis.

Il publie des photos et des vidéos de chaque étape de son trajet sur Instagram  (Nouvelle fenêtre) et sur Strava  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Je raconte des histoires liées à ces parcs pour que d’autres gens qui me suivent [sur les réseaux sociaux] puissent mieux comprendre ce qu’il y a là , dit-il.

Quand ils réaliseront qu’il y a tous ces fantastiques parcs dans notre province, dont plusieurs où ils ne sont peut-être jamais allés, j’espère que ça les inspirera.

Tous les parcs que visite le cycliste étaient visés par le plan d'optimisation des parcs que le gouvernement albertain avait annoncé en mars 2020.

Ce plan consistait à essayer de sous-traiter la gestion de ces parcs ou à les transformer en terres de la Couronne, qui ne sont pas protégées et qui peuvent être vendues.

Le gouvernement a finalement reculé en décembre 2020, après des mois d’opposition de groupes environnementaux et de citoyens.

Quand je regardais cela, je me suis aperçu que c’est devenu trop facile de voir ces parcs comme une liste de noms sur un papier. Vos yeux deviennent vitreux et c’est très différent de ce qu’on vit en venant ici et en les voyant par nous-mêmes , explique Sean Nichols.

Il espère qu’en profitant davantage de la beauté naturelle de ces endroits, plus d’Albertains seront motivés à s’impliquer pour les protéger.

Il ramasse également des fonds pour l’Alberta Wilderness Foundation, une organisation qui soutient la conservation des espaces sauvages et la création d’aires protégées.

Sean Nichols à l'intention de terminer son voyage au parc provincial Strathcona Science à Edmonton vers la fin juillet.

Avec les informations de Sarah Moore