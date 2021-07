Semaine de prévention de la noyade : la Société de sauvetage invite à la prudence

Selon la Société de sauvetage du Québec, c'est la période durant laquelle la province enregistre le plus de décès liés à l'eau.

Son directeur général invite la population à suivre les consignes de sécurités pour éviter des accidents.

Raynald Hawkins demande notamment aux gens d'éviter de se baigner seuls et de porter la veste de flottaison.

Que ce soit pour la baignade ou un sport aquatique ou nautique, ne jamais pratiquer cette activité seul , dit-il.

Basées sur les rapports de l'année dernière, les données non officielles, on a 95 décès liés à l'eau, 50 % des victimes étaient seules au moment de l'accident , rappelle le responsable.

Le directeur général de la Société de sauvetage, Raynald Hawkins. Photo : Radio-Canada

L'autre aspect qu'on est capable de pouvoir vous l'affirmer, ça, ce sont les données du coroner qui nous le confirme, 9 fois sur 10 les gens ne portaient pas ou ne portaient pas correctement leur veste de flottaison au moment où ils ont pratiqué une activité nautique. Juste l'année dernière, sur les 95 victimes liées à l'eau, j'ai 31 victimes en activité nautiques, et sur les 31 selon l'évaluation que nous avons faite, il y a eu 4 qui portait leur veste de flottaison, les 27 autres on est persuadé que le fait d'avoir porté leur veste de flottaison aurait pu faire une anecdote à raconter qu'un drame à faire vivre à leurs proches , explique Raynald Hawkins.

Depuis le début de l'année, la province a enregistré 40 décès liés à l'eau, dont trois en Abitibi-Témiscamingue.

Le message de sécurité sera renouvelé le 25 juillet prochain, à l'occasion de la première journée mondiale de la prévention de la noyade déclarée par l'ONU.

La Brigade Splash en action

Et en juin dernier, la Brigade Splash, de la Société de sauvetage, en collaboration avec la Régie du bâtiment du Québec, a lancé sa 15e tournée nationale.

Chaque année, la Société de sauvetage emploi des formateurs pour faire une tournée provinciale pour voir les lieux de baignade afin de faire la promotion des bonnes règles d'usage des lieux de baignade et mettre à jour et informer les sauveteurs des dernières nouveautés, entre autres, à cause de la pandémie, on a mis l'accent sur le filtre viral dans l'éventualité où ils auraient une réanimation cardio respiratoire à faire. Ils doivent protéger tant la victime qu'eux-mêmes par l'ajout d'un filtre qu'on met sur le masque de poche , dit Raynald Hawkins.

La brigade sera de passage à Val-d'Or le 6 août à la Plage-Rotary et le 7 août à la Plage municipale du lac Beauchamp.