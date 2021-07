Prêter une pièce de sa maison pour créer des places en garderie

Cette coopération entre parents et éducatrices existe depuis quelques semaines à Rivière-du-Loup, où Geneviève Poitras prête le sous-sol de sa maison.

Une professionnelle s’occupe ainsi de la garderie et permet à la propriétaire que la garde de ses trois enfants se fasse directement chez elle.

Après quelques aménagements, la garderie a pu ouvrir.

Il a fallu qu’on se conforme à quelques trucs bien simples comme mettre des rampes d’escalier pour descendre au sous-sol, ce qu’on n'avait pas. Puis on s'entend que ça en prenait de toute façon. Il a fallu qu’on change les détecteurs de fumée qui n’étaient plus conformes , explique Geneviève Poitras.

Geneviève Poitras encourage les familles à emboîter le pas dans cette initiative. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Les autres places disponibles dans ce nouvel espace ont été pourvues facilement, explique l’éducatrice qui gère le service, Jessica Saint-Jean. Elle estime que l’initiative répond à un réel besoin.

C’est moi qui suis responsable de tout ce qui est alimentaire, l’éducation, offrir les activités. C’est comme si j’avais mon milieu à moi, mais je ne suis pas chez nous , décrit l'éducatrice.

La garderie est affiliée au bureau coordonnateur du CPE Centre de la petite enfance de Rivière-du-Loup, qui apporte l'encadrement nécessaire au bon fonctionnement du lieu.

Les autres places disponibles dans ce nouvel espace ont été comblées facilement. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Selon Geneviève Poitras, rendre disponible son sous-sol pour en faire un service de garde en milieu familial lui aura permis d'économiser argent et tracas.

Au point de départ, on était privé et maintenant, on est subventionné. De mon côté, les frais sont rendus minimes en comparaison à ce que c’était. Allez les familles, il faut embarquer là-dedans , encourage-t-elle.

Une solution simple

D’autres éducatrices souhaitent s’inspirer de ce modèle et cherchent des lieux inoccupés à convertir en garderie.

C’est le cas de Kim Larochelle, une éducatrice de Saint-Antonin, qui n'a pas de place chez elle pour accueillir des enfants.

Pourquoi on ne pourrait pas prêter notre sous-sol qui ne sert à rien? On a des chambres disponibles, ça pourrait faire une petite chambre pour la sieste des enfants. Notre sous-sol on ne s’en sert pas. On range facilement les jouets après une journée de travail, ni vu ni connu , soutient Mme Larochelle.

Kim Larochelle est prête à installer sa garderie chez une famille qui mettrait un local à sa disposition. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Cette dernière a rencontré plusieurs résidents prêts à lui fournir un local. Selon le CPE Centre de la petite enfance de Rivière-du-Loup, d'autres personnes effectuent actuellement des démarches similaires.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs