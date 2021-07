En Europe, les mesures se multiplient pour contenir la vague annoncée de COVID-19

Confrontés à des prévisions épidémiques alarmantes, des pays européens relèvent d'un cran leurs mesures sanitaires dans l'espoir contenir la propagation du virus, et plus particulièrement celle du variant Delta.

L'Union européenne peut au moins se réjouir sur un point : celui d'avoir dépassé les États-Unis pour le taux de population ayant reçu une dose de vaccin.

Longtemps à la traîne sur la vaccination, l'UE a aujourd'hui vacciné une plus grande part de sa population en première dose que les États-Unis , a affirmé le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, sur Twitter. On continue, on accélère! , a-t-il ajouté.

La stratégie vaccinale européenne, qui avait démarré plus lentement qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis faute d'un approvisionnement suffisant, a fait l'objet de critiques en début d'année. C'est la Commission européenne, responsable des commandes de vaccins pour les 27 États membres, qui avait été prise pour cible.

En Espagne, le premier ministre Pedro Sánchez a pour sa part promis samedi que la moitié de la population serait entièrement vaccinée la semaine prochaine et a réitéré son objectif d'atteindre 70 % d'ici la fin de l'été.

Ne parvenant plus à contenir l’avancée de l’épidémie, plusieurs régions d’Espagne ont rétabli un couvre-feu. Photo : Getty Images / Zowy Voeten

Au lendemain de l'imposition d'un couvre-feu nocturne en Catalogne, c'est au tour de l'île grecque de Mykonos, symbole des nuits festives, de rétablir certaines restrictions puisqu'elle devra cesser de danser à partir de dimanche matin.

La France imposera quant à elle dès minuit samedi des tests du COVID-19 de moins de 24 heures aux voyageurs non vaccinés en provenance du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas. Jusqu'à présent des tests de 72 heures étaient acceptés, sauf pour ceux venant du Royaume-Uni qui devaient présenter un test de moins de 48 heures.

La France a également élargi sa liste des pays rouges à de nouveaux pays : la Tunisie, le Mozambique, Cuba et l'Indonésie. Le port du masque en extérieur fera aussi son retour dans certaines régions de l'Est et du sud-ouest du pays.

En France, des rassemblements hostiles à la vaccination

Le durcissement des mesures sanitaires annoncé lundi par le président Emmanuel Macron – élargissement du passeport sanitaire notamment aux commerces, restaurants, lieux de culture, avions ou trains ainsi que l'obligation vaccinale pour certaines professions – a suscité la colère d'une partie de la population.

Plusieurs cortèges ont défilé samedi à Paris et dans plusieurs grandes villes pour dénoncer la dictature sanitaire imposée, selon eux, par M. Macron et des mesures qu'ils considèrent comme étant liberticides. Ces dernières sont toutefois admises par une très large majorité de Français, selon un sondage.

Ils étaient d’ailleurs plusieurs dizaines de milliers de personnes à manifester à travers l’Hexagone. Au total, le ministère de l'Intérieur du pays a recensé 136 rassemblements qui ont concerné 114 000 personnes : 18 000 à Paris réparties en plusieurs cortèges et 96 000 dans le reste du pays.

Des milliers de manifestants anti-vaccins défilent dans les rues de Paris pour protester contre les nouvelles restrictions annoncées par le président français Emmanuel Macron. Photo : Getty Images / Kiran Ridley

À Paris, la principale manifestation composée d'environ 10 000 personnes s'est élancée du Palais-Royal, dans le centre de la capitale, avant de traverser la Seine aux cris de Liberté , Non à la dictature sanitaire ou Macron démission .

En tête de cortège, où fleurissaient les drapeaux français, figuraient Florian Philippot, l'ex-numéro 2 du Front national (parti d'extrême droite devenu le Rassemblement national) et l'ex-égérie des Gilets jaunes (le mouvement de contestation sociale né en France fin 2018) Jacline Mouraud.

Je suis née au Portugal sous la dictature de Salazar, je ne veux pas qu'on revive ça , a confié Fernanda, 53 ans, soutien de Florian Philippot.

C'est le début de quelque chose d'extrêmement fort dans la résistance , a lancé ce dernier, candidat à l'élection présidentielle de 2022, et qui s'efforce d'incarner la structuration des anti-passeports sanitaire.

À partir du 1er août en France, les personnes devront présenter une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif pour accéder aux bars, cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, trains longue distance et avions. Photo : AFP / Sébastien Salom-Gomis

Quelques tracts détournant l'étoile jaune avec la mention passeport sanitaire étaient aussi visibles. Au même moment, environ 1500 personnes manifestaient dans les rues du sud de la capitale, au sein d'un cortège disparate, précédé d'un cordon policier.

Nous ne sommes pas du tout des anti-vaccins. On veut juste que chacun ait la liberté de se faire vacciner ou pas. Les tests PCR peuvent suffire et alors il faut les laisser gratuits , ont déclaré Aurélie et Tiphaine, la trentaine, toutes les deux employées dans un centre commercial en région parisienne.

L'OMS préoccupée par les variants

Inquiet de la présence persistante en France du variant Beta, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, le gouvernement britannique a lui décidé de soumettre ceux qui en viennent à une quarantaine, même s'ils sont vaccinés. Ce variant figure parmi les quatre variants dits inquiétants recensés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), aux côtés d'Alpha, Gamma et Delta.

On enlève toutes les mesures barrières le 19 juillet et, en revanche, on met en quarantaine les Anglais ou résidents doublement vaccinés qui reviennent de France , s'étonne la Dr Maud Lemoine, consultante en hépatologie à l'hôpital St Mary de Londres, jugeant que cela envoie un message très confus aux gens .

Le variant Delta fait craindre aux gouvernements un nouvel emballement de l'épidémie qui a déjà fait quatre millions de morts dans le monde et qui pourrait forcer un nouveau tour de vis à la rentrée.

L'agence européenne chargée des maladies prévoit un fort rebond du nombre de cas de COVID dans les prochaines semaines, avec près de cinq fois plus de nouveaux cas d'ici au 1er août. Le nombre d'hospitalisations et de décès devrait toutefois augmenter moins vite grâce aux vaccins, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.