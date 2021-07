Les feux d'artifice font débat à Sherbrooke

Une pétition a même été lancée par une Sherbrookoise qui craint pour son environnement direct.

Une diplômée de l’Université de Sherbrooke à la maîtrise en environnement, Gabrielle L. Lajoie, a étudié l’impact des feux d’artifice sur l’environnement  (Nouvelle fenêtre) .

Toutefois, selon elle, les compagnies pyrotechniques, qui produisent les feux d’artifice, essaient de plus en plus d’adopter une attitude écoresponsable.

Il y a plusieurs nouvelles technologies qui existent, dont utiliser des feux d’artifice qui sont sans perchlorates, utiliser des composés chimiques plus stables, qui réduit considérablement l’émission de gaz et de matières particulaires qui sont dégagées après une explosion de feux d’artifice.

Un autre facteur important pour l’ancienne étudiante de l’Université de Sherbrooke est les particules relâchées dans l’atmosphère. Avec les conditions météorologiques, s’il y a des grands vents [...], les particules peuvent voyager sur de très longues distances, sur plusieurs kilomètres et rester en suspension pendant quelques semaines , dit-elle.

Une autre solution avancée est de simplement remplacer les feux d’artifice. Par exemple, une solution déjà utilisée dans plusieurs endroits comme à Rouyn-Noranda, est d’employer des drones, afin de créer un spectacle lumineux sans pollution.

Pour la direction de la Fête du lac des Nations, la situation est claire : tout est fait pour être le plus vert possible.

Selon le directeur général de l'événement, Jean-Pierre Beaudoin, les feux d’artifice sont différents d’année en année et sont de moins en moins polluants. Nos bombes sont faites de matière biodégradable , a-t-il expliqué.

Chaque année, on envoie des plongeurs dans le lac pour ramasser le peu de débris qui pourraient y tomber. Donc, on est très responsables à ce niveau-là.

Selon Gabrielle L. Lajoie, les normes ne sont malheureusement pas infaillibles.

Malgré la régulation, on a quand même des composés et des métaux qui sont cancérigènes et qui sont interdits. On les décèle quand même au Canada.

Une citation de :Gabrielle L.Lajoie, diplômée à la maîtrise en environnement.