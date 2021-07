Le Musée des Abénakis mise sur les rencontres cet été

Culture, herboristerie et archéologie sont à l’honneur afin d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de la communauté.

Des visites du village d'Odanak sont également organisées pour parler de la vie des Abénakis aujourd'hui.

La directrice générale Julie Anne Tremblay estime qu'une visite au musée est l'occasion de poser toutes les questions, et qu'aucune n'est mauvaise. L'important selon elle est la curiosité et l'éducation.

Je demande beaucoup à mes guides d'être indulgents envers les gens et d'accepter toutes les questions qu'ils se sont fait poser à de nombreuses reprises, et de sécuriser les gens parce que les choses ont tellement changé , explique Julie Anne Tremblay, directrice générale du musée.

Pour multiplier les voix et les réponses, l'institution a invité des membres de la communauté à titre de guides d'un jour. Des experts sur la culture, les plantes ou encore l'archéologie sont prêts à partager leurs connaissances et leur expérience.

Faut pas avoir peur de poser des questions pour démystifier c'est quoi l'histoire et la culture et pourquoi aujourd'hui c'est comme ça. Pourquoi les réserves? Pourquoi la Loi sur les Indiens? Est-ce que vous payez de l'impôt? Pourquoi vous ne payez pas d'impôt? Dans le fond, de vraiment démystifier tout ça, ça permet aux gens de mieux comprendre. [...] Tu peux changer le minding des gens et ils repartent avec un autre mindset , raconte Daniel G. Nolett, directeur général du Conseil des Abénakis.

Des visiteurs rencontrés par Radio-Canada ont apprécié leur visite et en ont profité pour en apprendre davantage.

Et aussi l'habileté de ces gens-là. Depuis des siècles, ils ont réussi à faire des choses avec la nature. C'est vraiment intéressant de voir ça , mentionne Bertrand Provencher, un visiteur.

La communauté ouvrira d’ailleurs ses portes aux visiteurs pour son pow-wow, le 22 août.

D’après le reportage de Pascale Langlois