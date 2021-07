Assouplissement des mesures sanitaires : un banquet pour mariages déjà bien occupé

La gérante de banquets pour mariages Alyssa Petersson est ravie, mais demeure prudente. Malgré cette autorisation provinciale, Pine Ridge Hollow limite ses mariages à 100 personnes pour l’extérieur. Nous voulons que tout le monde soit en sécurité dans nos tentes en respectant une distanciation physique de six pieds [2 mètres] , indique Alyssa Peterson

Selon les plus récentes ordonnances de la santé publique, 150 participants en plus des photographes et célébrants peuvent assister à un mariage à l'extérieur.

À l’intérieur, l’endroit peut accueillir 25 participants en plus des photographes et célébrants depuis samedi.

Pine Ridge Hollow abrite un restaurant, un espace intérieur et un terrain à l’extérieur. Alyssa Peterson a déjà des réservations de mariage pour ce week-end.

En même temps, elle est surprise de la levée des restrictions sanitaires. [150] c’est beaucoup. Personne ne s’attendait à ce que la province permette ce nombre , s’exclame Alyssa Peterson.

Avant samedi, les mariages qui avaient lieu à l'extérieur pouvaient accueillir jusqu’à 25 participants, sans compter le photographe et le célébrant.

Un soupir de soulagement pour l’industrie du mariage

La situation actuelle permettra à l'industrie de se relever de la période difficile causée par la pandémie, selon Alyssa Peterson.

Celle-ci revient sur la demande très forte vécue cette semaine. Au moment où la levée des restrictions sanitaires a été annoncée et avant même que la conférence de presse ne soit terminée, le téléphone ne dérougissait pas, raconte-t-elle. Les gens demandaient déjà des réservations .

Comment annoncez-vous à vos amis et à votre famille que votre mariage sera dans trois jours? Cela peut être stressant. Une citation de :Alyssa Peterson, gérante de banquets pour mariages à Pine Ridge Hollow

En plus des gens qui ont procédé à de nouvelles réservations, plusieurs couples n’ont jamais annulé leur événement. « Beaucoup de nos mariages prévus se poursuivent », précise-t-elle.

Avec tout cet engouement, Alyssa Peterson pense que l’industrie du mariage reprendra peu à peu du galon.

Avec les informations de Marjorie Dowhos