Les ventes de débarras ont la cote cet été

En pleine pandémie, durant l'été 2020, plusieurs hésitaient un peu plus à s'adonner à leur activité préférée du samedi matin.

J'ai décidé dernièrement de faire un purging, de me débarrasser de plein de choses dans la maison. Une citation de :Paula Roy, Petit-Rocher Sud

Paula Roy de Petit-Rocher Sud le constate, les fervents de ventes de débarras sont des lève-tôt.

Nous autres, on est seulement venu au chemin à huit heures parce que c'est ça l'heure que j'avais dit, mais il y avait déjà du monde ici vers les sept heures. Ça fait que oui ça commence de bonne heure , dit-elle en riant.

Il y a un an, les ventes de débarras étaient beaucoup moins populaires.

Louise Roy, de Bathurst, une cliente fidèle des ventes de débarras. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

L'année passée, je ne suis pas vraiment allée à cause de la pandémie là, mais cette année il y a beaucoup de monde. Puis on se protège avec du désinfectant et les masques , lance Louise Roy de Bathurst qui peut faire une quinzaine d'arrêts le samedi pour tenter de trouver ce qu'elle recherche, comme des articles pour embellir son jardin.

Je n'en ai pas fait l'année passée à cause de la pandémie. J'aimais pas toucher à toutes les choses que le monde touchait là , indique une autre cliente assidue, Suzanne Lagacé.

Suzanne Lagacé a profité de l'une des ventes de débarras pour acheter des animaux en peluche à sa petite-fille Mila, âgée de 8 ans. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Celle-ci tente de se reprendre cet été en aidant l'une de ses petites-filles qui fréquentera bientôt l'université.

Je cherche des choses qu'elle va être capable d'utiliser dans son appartement comme des petites tables puis des bureaux et toutes ces choses-là , explique-t-elle.

Vraiment contente de voir les gens de retour. Une citation de :Adrienne LeBouthillier, Petit-Rocher Sud

Adrienne LeBouthillier, de Petit-Rocher Sud, effectue plusieurs ventes de débarras au cours de l'été. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Juste en face, de l'autre côté de la route 134, Adrienne LeBouthillier entend faire une bonne action avec tout l'argent qu'elle récoltera.

Je vais donner une couple de piastres à quelqu'un qui a un cancer là puis une couple de piastres à quelqu'un qui est dans la misère aussi , dit-elle.

De toute évidence, plusieurs sont bien contents de profiter pleinement cet été des populaires ventes de débarras qui reprennent leur place après une saison estivale 2020 marquée par la crise sanitaire.