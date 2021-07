Renommer la rue Dundas : qui suivra l’exemple de Toronto?

Plusieurs municipalités ont aussi une rue Dundas, comme les villes de Mississauga et de Hamilton. La Ville de Hamilton a d’ailleurs aussi un quartier nommé Dundas.

À Mississauga, la mairesse Bonnie Crombie a affirmé en conférence de presse jeudi que la Municipalité comptait enclencher une consultation globale sur le nom des rues dans la municipalité.

Deux circonscriptions fédérales portent également le nom Dundas : Hamilton Ouest–Ancaster–Dundas et Stormont–Dundas–South Glengarry. Et dans la région de Halton, il y a une route régionale Dundas qui traverse les municipalités de Halton Hills, Milton, Oakville et Burlington. La décision de renommer la route revient donc à la région de Halton.

Renommer des rues engendre des conversations autour de qui étaient ces hommes, ce qui permet à plusieurs de sortir de l’ignorance. Une citation de :Marianne Meed Ward, mairesse de Burlington

La mairesse de Burlington, Marianne Meed Ward, affirme cependant être ouverte à la possibilité de changer le nom de la route.

Nous sommes ouverts au dialogue et nous voulons écouter notre communauté , explique-t-elle. Nous suivons de près ce qui se passe à Toronto.

Un nom qui peut blesser

Bien que changer le nom d’une rue ou d’un quartier peut sembler anodin, certains de ces noms peuvent blesser plus que d’autres. Henry Dundas, par exemple, a retardé la fin de l’esclavage dans l’Empire britannique, selon l’historienne Camille Bégin.

En raison de ce retard, 630 000 personnes qui ne l’auraient pas été autrement ont été mises en esclavage , explique-t-elle. Et des descendants de ces personnes habitent Toronto. Ils peuvent être traumatisés tous les jours en se promenant dans leur propre ville.

C’est donc un nom qui peut traumatiser la communauté noire au Canada, reconnaît aussi le professeur en travail social de l’Université McMaster, Ameil Joseph.

En célébrant Henry Dundas, en nommant une rue à son nom, on valorise un héritage colonialiste. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cet homme ne devrait pas être célébré, et la résistance au changement de nom démontre notre ignorance collective, dit-il.

Et la solution, selon lui, c’est de rester à l’écoute des communautés marginalisées.

Si les gens qui sont directement touchés par le colonialisme, le racisme, l’histoire de l’esclavage – c’est-à-dire, les gens autochtones et noirs – veulent changer le nom d’une rue, ou demandent qu’on enlève une statue, il faut les écouter, lance le professeur.

Un argument financier qui ne tient pas

Changer des noms de rue, cependant, engendre des coûts – pour une municipalité et pour les commerçants. Mais selon la mairesse de Burlington, cet argument ne tient tout simplement pas.

Quand on valorise quelque chose, on investit. Avancer dans la bonne direction, ça coûte de l’argent. Il y a un coût pour faire évoluer une démocratie comme la nôtre, constate-t-elle.

Ce n’est pas un ou l’autre. Une ville peut investir pour renommer ses rues… et en même temps investir pour se défaire des iniquités systémiques. Ça va ensemble. Une citation de :Ameil Joseph, professeur en travail social à l'Université McMaster

Le professeur Ameil Joseph, quant à lui, constate qu’un changement de nom représente un coût minime quand on le compare au coût qu’un nom comme Dundas peut représenter pour la communauté noire.