Des micro-fermes du Bas-Saguenay veulent produire autrement

Ces nouveaux paysans élèvent des animaux et cultivent des légumes afin de fournir les gens du Bas-Saguenay. Les deux entreprises voient déjà la clientèle au rendez-vous.

Les gens répondent à l'appel, les gens sont enthousiastes. Ils veulent des produits frais, de bonne qualité, biologiques, qui font vivre des familles et non pas des industriels explique le responsable de production animale À la Ferme d'en Haut, Jean-François Bernier.

Ce concept invite également la population à contribuer et à donner un coup de main financier aux producteurs.

On a des cartes que les gens achètent à un montant fixé en début de saison. Nous ça nous aide parce qu'en début de saison, on n'a pas encore de produits. On n’a rien à vendre, mais on a quand même des employés à payer , indique le copropriétaire des Paysans du Fjord, Jérôme Côté-Allard.

Aider les petits producteurs à mettre sur le marché leurs productions. C'est un peu le nerf de la guerre. Produire c'est relativement facile, il y a des défis certes, mais c'est surtout de convertir la production de fruits, de légumes, de viandes, en dollars , ajoute Jean-François Bernier.

Les clients peuvent également voir les conditions de vie des animaux. Chez les paysans du Fjord, les dindes se baladent avec une vue.

Bien installés devant le Fjord, les dindes, les poules, les veaux et les cochons peuvent être réservés par les clients. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Être proche de la communauté

L'aspect communautaire est très important pour les maraîchers. Des activités sont d’ailleurs organisées pour rapprocher les consommateurs des producteurs.

On a mis les élèves de l'école au courant. Ils sont venus nous rendre visite, ils sont venus nous aider à ramasser de la roche. Je trouve que ce lien-là avec la communauté est vraiment précieux. Ça fait que les gens s'intéressent, veulent consommer. Ils sont sensibilisés , précise la responsable de la sericulture à la Ferme d'en haut, Jacinthe Croteau.

Cette micro-ferme veut s'éloigner de l'agriculture de masse. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Des projets d'expansion sont prévus pour les deux fermes en raison de l'engouement grandissant. L'obtention des certifications biologiques est aussi dans les plans des fermiers.

Selon un reportage de Gabrielle Morissette.