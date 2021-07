Le Canada investit 1,4 M $ pour les emplois d’été dans Compton-Stanstead

Au total, 390 jeunes pourront profiter d’un emploi cet été grâce à une subvention de 1,4 million de dollars. La députée fédérale de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, en a fait l’annonce vendredi, par voie de communiqué.

C’est dans le but de relancer notre économie et d’aider les jeunes à retrouver une vie normale, à se trouver un emploi qui est intéressant, qui est stimulant, qui va les aider à développer leur leadership, leurs compétences, etc , a-t-elle expliqué.

La députée a déclaré en entrevue à Radio-Canada que ce sont 153 organismes qui pourront bénéficier du programme dans sa circonscription cette année afin d’offrir 390 emplois. Cet investissement vient aider les organisations à bonifier les salaires et à rendre les emplois plus compétitifs.

On vise beaucoup les organisations sans but lucratif, entre autres, dans le secteur communautaire, culturel, touristique, et beaucoup les camps de jeunes. Une citation de :Marie-Claude Bibeau, députée fédérale dans Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

La ministre Bibeau a mentionné que ce programme était l’un des rares au Canada où les députés pouvaient influencer les priorités en fonction de leur région. Elle souligne avoir priorisé les camps d’été, camps de jour, surtout ceux offrant des services aux jeunes en situation de handicap. Elle a aussi déclaré avoir les organismes des secteurs agricole et environnemental comme priorité.

La députée soutient qu’avoir des emplois compétitifs permettra aux organismes visés par l’aide de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre.