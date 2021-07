Plus de plaisanciers cette année sur l'eau, la sensibilisation est de mise

La pandémie a amené plusieurs personnes à se doter de bateaux, une hausse que la Garde côtière auxiliaire canadienne a remarqué.

ll y a entre 20 % et 30 % de plus de plaisanciers qui ne sont pas habitués à faire de la plaisance, donc on sait qu’il y a plus de risques, les gens ne sont pas au courant nécessairement qu’ils ont besoin d’une preuve de compétence d’embarcation de plaisance, ils ne sont pas nécessairement au courant qu’ils ont besoin d’équipements de sécurité , explique Éric Marin, adjoint aux communications pour la Garde côtière auxiliaire canadienne.

Ce manque de connaissance de certains conducteurs les amènent à naviguer à des endroits qui sont dangereux pour leur embarcation. De ce fait, Éric Marin constate de nombreux remorquages de bateaux depuis le début de la saison.

Pour pallier ce problème, l’organisme composé de 750 bénévoles dans la province procède à des vérifications. Ce matin, la marina Village Batiscan a reçu la visite d’équipes de prévention.

On va faire des inspections de courtoisie auprès des embarcations de plaisance. Donc, on va s’assurer justement que le plaisancier a tout l’équipement à bord et on va lui donner des conseils, des recommandations par rapport à la navigation, à l’équipement , précise M. Marin.

Pour les nouveaux acquéreurs d’embarcations, l’adjoint aux communications conseille de suivre une formation appropriée destinée aux nouveaux conducteurs ainsi que de pratiquer avec une personne qui possède déjà son permis de conducteur d’embarcation de plaisance.

On appelle les plaisanciers à bien connaître leur embarcation, bien connaître leur équipement de sécurité, connaître leur plan d’eau, savoir où est-ce qu’ils vont aller en fonction de leur plan de route , conclut-il.

Avec les informations de Flavie Sauvageau