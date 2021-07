L'Institut de recherche sur les forêts fait son entrée dans une organisation scientifique internationale

L' UIFROUnion internationale des organisations de recherche forestière est un organisme non gouvernemental, une référence mondiale dans la coopération scientifique pour la recherche en foresterie, explique l'UQAT.

C'est le professeur et directeur du Groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi (GREMA), Miguel Montoro Girona, qui sera le représentant scientifique au sein du comité portant sur la sylviculture et l'aménagement en forêt boréale.

Il travaillera en collaboration avec 5 autres scientifiques de la Finlande, de la Suède et du Canada.

L'UIRFO est organisée en différentes divisions et chaque division représente une expertise différente. Sur la biodiversité par exemple, sur le rendement et la productivité forestière et moi je fais partie de la division de sylviculture boréale. Ça veut dire que cette division-là, c'est là où on aborde les problématiques des coupes forestières dans [les régions] boréales, soit au Canada, en Finlande, en Suède, en Norvège ou en Russie , explique le chercheur.

Selon le professeur Miguel Montoro Girona, c'est important d'avoir une chaise dans ce groupe.

On va avoir accès à beaucoup d'informations sur les nouvelles tendances, les nouvelles machineries et les nouveaux résultats qui vont nous aider à apprendre et améliorer notre recherche en foresterie et aussi notre politique et l'aménagement de la forêt ajoute-t-il.

C'est super important d'occuper cette place-là parce que ça va nous permettre d'avoir une position influente et en même temps de pouvoir faire un transfert [de connaissances] et une coopération avec différents pays et chercheurs, c'est vraiment un privilège. Une citation de :Miguel Montoro Girona