Le Festival de vélo Adrénaline au nord du N.-B. attire un grand nombre de participants

D’après le directeur général du parc provincial Sugarloaf, la participation au festival est inégalée cette année. Photo : Radio-Canada

Jusqu'à date, ça l'air que ça va être un des meilleurs qu'on a jamais eu! Une citation de :Greg Dion, directeur général Parc provincial Sugarloaf

Plus de 80 concurrents ont pris part à la compétition de descente sur la piste Kodiak.

Pendant un long moment ce matin, le meilleur chrono appartenait à une femme de la région. Emmanuelle Boudreau est une habituée de l'événement depuis ses tous débuts en 2009. Je suis ici pour avoir du fun aussi, mais j'aimerais être en première place aujourd'hui , a-t-elle déclaré.

Emmanuelle Boudreau a subi une blessure après un entraînement cette semaine. Photo : Radio-Canada

Cette femme, qui travaille dans une clinique de physiothérapie, a récemment eu besoin de soins de la part de ses collègues.

J'ai frappé un arbre, puis j'ai fait beaucoup de réhabilitation avant de venir ici. C'est quand même dangereux. Les arbres, ça bouge pas, c'est toi qui dois les contourner. Une citation de :Emmanuelle Boudreau, compétitrice de Dalhousie Junction, N.-B.

Un sport récréatif

Le vélo de montagne attire de plus en plus d'adeptes, et pas seulement des kamikazes immunisés au risque.

La directrice de projet de Vélo de montagne atlantique, Sam Bosence, explique que c’est une industrie viable, au niveau récréatif et compétitif. Plusieurs adeptes organisent même leurs vacances vers des destinations telles que le parc Sugarloaf.

Greg Dion estime qu’il s’agit d’une bonne façon de mettre en valeur sa région.

Le camping est plein, on est débordés. Donc on met des tentes ici et là. C'est bon pour la ville parce que le monde vient visiter notre région, a-t-il déclaré.

D’après un reportage de Serge Bouchard