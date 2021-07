Manifestation de solidarité envers le peuple cubain à Ottawa

Les Cubains souffrent d’une répression violente contre eux, exercée par le régime cubain depuis des décennies , lance un des participants, Éric Guilbert.

On revendique la liberté du peuple cubain de choisir lui-même pour qui il veut voter, de choisir lui-même son président , ajoute celui qui est membre fondateur de l'Association des Cubains-Canadiens pour un Cuba démocratique.

Il invite, du même souffle, le gouvernement canadien à faire pression sur La Havane pour que le gouvernement cubain autorise, sur son territoire, la présence d'organisations qui peuvent témoigner de la situation sur le terrain en toute transparence. Il a donné en exemple Reporters sans frontières et Amnistie internationale.

Nous en avons assez de la situation à Cuba, de la répression, de la violation des droits de la personne et nous ne sommes pas capables d’élire notre propre gouvernement. Nous voulons la liberté , renchérit Josy Medina, une Cubano-canadienne qui prend part au rassemblement de samedi.

Les manifestants se sont donnés rendez-vous sur la colline parlementaire et devaient ensuite se diriger vers le marché By. Photo : Capture d'écran - Radio-Canada

Selon l’itinéraire prévu, les manifestants doivent se déplacer vers le marché By, en passant par le chemin Sussex.

Le rassemblement de soutien devrait ensuite se terminer tout près de la résidence du premier ministre Justin Trudeau, Rideau Cottage.

Dimanche et lundi dernier, des Cubains ont manifesté par milliers en scandant Liberté! et À bas la dictature . Le mouvement inédit de contestation, qui a lieu dans la foulée d’une crise économique, s’est décliné dans plusieurs dizaines de villes et de villages cubains.

Avec les informations d’Emmanuelle Poisson