Succès pour la classique Carl Carmoni au Ricochet

Des dizaines d'amateurs étaient présents pour participer au tournoi en compagnie de cette légende du sport.

Carl organise des tournois à Montréal, dans la région de Montréal, Shawinigan, Trois-Rivières. Je l'avais approché pour qu'on fasse une classique Carl Carmoni au mini-putt. Ici on a des gens qui aiment ça jouer au mini-putt et on s'est dit: Pourquoi pas faire une classique? Alors ça se réalise cette année , se réjouit le directeur général de l’endroit, Alain Fillion.

L'événement proposait une formule composée de professionnels et d'amateurs afin d'attirer le plus de joueurs.

Le but de mes formules à moi de tournoi, c'est de donner autant de chances aux débutants qu'aux élites de gagner des bourses parce qu'on met les plus forts avec les plus faibles , explique Carl Carmoni.

Carl Carmoni a fait les belles heures du Réseau Des Sports dans les années 1990 avec ses réactions explosives. Il remarque une hausse de popularité pour le Mini-Putt , depuis le début de la pandémie.

Disons qu'à cause de la pandémie l'an dernier, le monde ne pouvait pas jouer ni au soccer, ni au baseball, donc il restait le vélo, le camping, le mini-putt et le golf. Donc oui on a connu un 30-40% de hausse de participation dans nos tournois.

Carl Carmoni, qui a fait les belles heures du Réseau Des Sports dans les années 1990 remarque une hausse de popularité pour le «Mini-Putt» depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

En attendant le retour du mini-putt au Réseau des sports, prévu au mois d’août, les amateurs ont pu voir les professionnels à l'œuvre.

On écoutait les émissions à RDS et on aimait ça! On joue beaucoup, on va pratiquer à la Dam-en-Terre à Alma , raconte une dame rencontrée sur place.

Depuis que je suis jeune, j'aime ça le mini-putt et j'ai vu Carl Carmoni aussi à l'époque donc dans le fond c'est un deux pour un: on vient pour s'amuser et on voit une légende du mini-putt ici! , s’exclame un participant.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.