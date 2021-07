La loterie vaccinale reçoit un accueil mitigé en Mauricie et au Centre-du-Québec

Au parc Laviolette, là où une clinique de vaccination mobile a élu domicile, samedi, plus de la moitié des 200 doses disponibles ont trouvé preneur pour une première ou une deuxième dose avec le vaccin de Moderna.

Malgré l’annonce récente du concours Gagner à être vacciné , de nombreuses personnes rencontrées par Radio-Canada n’étaient pas au courant de l’arrivée de cette loterie.

Ces mêmes personnes assurent que l’arrivée de la loterie ne les a pas amenées à se faire vacciner.

Non, parce que j’avais déjà ma première dose et en plus, j’étais déjà inscrit pour ma deuxième dose. J’ai juste devancé mon deuxième vaccin , mentionne un homme qui attendait de recevoir sa seconde dose.

J’étais déjà motivé parce que si on veut avoir plus de liberté, je pense que c’est pour ça que je le fais [...] Mais si ça peut permettre que notre vie devienne un peu plus normale, je pense que c’est une bonne chose qu’ils ont faite , enchaîne un autre homme.

Toutefois, tous ne sont pas en accord avec la méthode employée par Québec.

Je pense qu’il faut le faire pour la bonne raison, faut y croire, faut le faire pour la bonne raison et non pour l’argent au bout , mentionne une femme.

Oui, surtout en ne le sachant pas, c’est plaisant de le voir , répond pour sa part un homme qui a aperçu l’autobus de vaccination plus tôt et a décidé d’y recevoir sa deuxième dose.

Avec les informations de Claudia Cantin