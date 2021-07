Taxe sur l’essence : la Ville de Gatineau recevra 16 M$ supplémentaires

La Ville de Gatineau recevra deux fois plus d’argent qu'initialement prévu par le biais du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC), connu sous son appellation antérieure de Fonds de la taxe sur l'essence.

La ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, a annoncé vendredi une enveloppe bonifiée au FDDCFonds pour le développement des collectivités du Canada . L’argent, transféré à Québec, est distribué via le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ).

Plutôt que de recevoir les 15 millions de dollars prévus par l’allocation fédérale en 2021-2022, Gatineau aura ainsi droit à un montant de près de 32 millions de dollars, indique un document d'information assorti à l'annonce, par communiqué, de Mme McKenna.

Par voie de communiqué, le 5 juillet, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec expliquait que le TECQProgramme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 permet de financer des projets d’infrastructures municipales structurants comme ceux liés à l’eau potable, au traitement des eaux usées, à la voirie locale et au déploiement d’Internet haute vitesse.

L’argent permettra de réaliser des projets d’infrastructure favorisant le bien-être de leurs résidents , peut-on lire dans un communiqué d’Infrastructure Canada.

Le cabinet du maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, précise que « les discussions entourant [l']utilisation [de ces fonds] seront définies dans le cadre du processus budgétaire ».