D'autres pompiers de Val-d'Or en renfort en Colombie-Britannique

Deux pompiers forestiers de Val-d'Or vont participer aux efforts de lutte contre les feux en Colombie-Britannique où plus de 300 incendies sont en cours.

Ils font partie d'une deuxième équipe d'une vingtaine de pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) qui a été dépêchée dans l'Ouest canadien vendredi.

Une première équipe a déjà été envoyée sur place le 5 juillet dernier.

Selon l'agente à la prévention et aux communications de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , Josée Poitras, l'équipe doit passer 14 jours sur le terrain.

Ils vont faire une mission pour une période de 14 jours. On comprendra que la Colombie-Britannique est aux prises avec des éclosions de feux de forêt et a demandé des renforts et le Québec pourra se le permettre encore une fois ¸ dit-elle.

Nous sommes en Colombie-Britannique pour de l'aide et nous portons aussi de l'aide à l'Ontario et au Manitoba avec des avions-citernes et de l'équipement , ajoute Josée Poitras.