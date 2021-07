Une école de cascadeurs autochtones pour briser les stéréotypes au cinéma

Rebekah Cardinal, 20 ans, sait comment tomber d’un cheval ou d’une échelle, et chorégraphier ses propres scènes de combat.

La jeune femme, qui souhaite devenir actrice, n’avait jamais pensé à ce que de telles compétences pourraient lui apporter avant d’entendre parler des ateliers de Stunt Nations Ltd.

Je me dis que ça peut m’ouvrir des portes, j’en suis sûre maintenant , dit-elle.

Rebekah Cardinal croit que les ateliers de Stunt Nations l'aideront à progresser dans le monde du cinéma. Photo : CBC / Monty Kruger

L’atelier est organisé par et pour des cascadeurs autochtones comme elle. Rebekah Cardinal explique que des aînés sont venus rencontrer les élèves pour leur donner leur bénédiction.

Après ça, quelque chose a changé. L’air a changé. On se tient sur leurs épaules et ils sont très heureux , raconte-t-elle.

Les deux cofondateurs de l’école, Marty Wildman et Nathaniel Arcand, ont plus de 20 ans d’expérience dans le monde de la cascade professionnelle. Ils ont notamment travaillé sur les séries Outlander et Heartland.

Ils discutaient d’ouvrir une école pour les cascadeurs autochtones depuis des années, avant de se lancer, en avril.

Stunt Nations Ltd est la seule école en son genre au pays, à leur connaissance.

Nous avons vu des personnes qui ne viennent pas des Premières Nations se faire peindre en rouge et ça nous laisse juste un mauvais goût dans la bouche, mais nous voulons attirer plus de gens dans l’industrie , explique Marty Wildman, membre de la Première Nation de Stoney Nakoda.

Il dit avoir fait face à des critiques de la part de certaines parties de l'industrie pour la création d’une école dédiée aux cascadeurs autochtones, mais il raconte avoir aussi reçu du soutien.

Les élèves de Stunt Nations apprennent entre autres à chorégraphier des scènes de combat. Photo : CBC / Monty Kruger

L’actrice Heather White, vedette de la populaire série Mohawk Girls, est venue s’adresser aux élèves de l’école, jeudi.

Elle croit, elle aussi, que l’industrie du film a encore beaucoup de chemin à faire pour mieux représenter les personnes autochtones et que les projets comme Stunt Nations sont essentiels.

Ça me donne de l’espoir qu’il y aura plus de gens qui seront capables de raconter nos histoires de façon authentique et de changer la façon dont on nous représente à la télé , dit-elle.

Avec les informations de Terri Trembath et Alejandrina Alvarez