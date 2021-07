Une programmation variée pour le Festival Harricana de Vassan

En plus des activités pour les enfants comme les jeux gonflables et les spectacles pour les plus petits, il y aura aussi un espace pour les artisans et un menu traditionnel du festival fait de produits locaux et régionaux.

La nouveauté de cette année, le Labyrinthe des insectes qui sera présent pour le plus grand bonheur des enfants.

La musique sera au rendez-vous avec plusieurs artistes qui ont confirmé leur présence pour donner des prestations durant les trois jours de l'événement.

Il y aura notamment Dany Jacob et Richard Coulombe, Kevin Bourdias ou encore Isabelle Fournier.

Les compétitions équestres se déroulent dans le manège avec des participants de toute la région.

Une occasion d'amener de l'animation dans le village surtout que l'an passé, l'événement n'a pas eu lieu en raison de la pandémie explique la présidente et la coordonnatrice Émile Giroux

Vassan c'est un petit village, une petite épicerie, il n’y a pas beaucoup de monde qui va là à part les passants, mais quand on fait un événement comme ça, ça met de la vie dans le village et tout le monde est content , dit-elle.

Les mesures sanitaires en vigueur seront de mise durant l'événement.

Chaque jour, l'événement devrait recevoir entre 500 et 1000 visiteurs en moyenne.