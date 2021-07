La Palme d'or décernée à Titane, de la réalisatrice française Julia Ducournau

Samedi soir à Cannes, peu après le coup de 19 h, heure locale, le jury du festival a mis fin au suspens et a annoncé le gagnant du prix le plus prestigieux de l'industrie cinématographique, la fameuse Palme d'Or. C'est la réalisatrice française Julia Ducournau qui repart avec les grands honneurs, pour son film Titane.

Julia Ducournau est devenue la deuxième femme à décrocher la Palme d'or, a annoncé le président du jury Spike Lee dès le début de la cérémonie de remise des prix, prenant de cours l'équipe d'organisation du festival. Il a fait cette annonce d'emblée, alors qu'il était censé annoncer le prix d'interprétation masculine.

Son long métrage suit l'histoire de Vincent, interprété par Vincent Lindon, qui trouve son fils disparu depuis dix ans, retrouvé par les inspecteurs de la douane dans un aéroport.

Six autres prix ont été décernés lors de la cérémonie de clôture du festival : le Grand Prix, les prix de la mise en scène, du jury, du scénario et les prix d’interprétation féminine et masculine.

C'est d'ailleurs l'Américain Caleb Landry Jones qui a décroché le prix d'interprétation masculine, pour sa performance dans Nitram , où il incarne un jeune homme avec un trouble de la personnalité limite qui s'apprête à commettre l'une des pires tueries de l'histoire de l'Australie.

Une cinéaste fascinée par les transformations du corps

La Française Julia Ducournau, qui a remporté samedi la Palme d'Or à Cannes, est une cinéaste singulière et audacieuse, fascinée par les transformations du corps, dont le cinéma transgressif est emprunt de féminisme.

Avant Titane , oeuvre la plus violente et dérangeante de la compétition, cette grande femme blonde de 37 ans avait déjà fait sensation au Festival de Cannes en 2016 avec son premier long métrage, Grave , récit d'apprentissage d'une post-adolescente cannibale qui revisite le film d'horreur.

Un de mes buts a toujours été d'amener le cinéma de genre ou des films +ovniesques+ dans des festivals généralistes pour arrêter d'ostraciser un pan de la production française , a déclaré Julia Ducournau à l'AFP. Le genre permet aussi de parler de l'individu et très profondément de nos peurs et de nos désirs .

Grave avait été interdit aux moins de 16 ans et avait suiscité le malaise lors de sa diffusion au festival de Cannes, en raison de la crudité de certaines scènes sanglantes – épilation se terminant par la dégustation d'un doigt ou corps à moitié mangé découvert au réveil.

Rien de tel avec Titane malgré des scènes qui restent en mémoire, comme une auto-mutilation du visage par l'héroïne qui tente de se rendre méconnaissable, des scènes de sexe avec des voitures ou encore une série de meurtres spectaculaires.

La Queer Palm remise à La Fracture, de Catherine Corsini

Créée en 2010 par le journaliste Franck Finance-Madureira, la Queer Palm récompense chaque année à Cannes un film traitant des thématiques LGBT+, queer ou féministe parmi toutes les sélections cannoises. Cette année, le prix a été décerné au film La Fracture, de la réalisatrice française Catherine Corsini.

Le film, qui met en vedette Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs et Pio Marmaï, suit l'histoire de Rafaela et Julie, dont le couple est sur le bord de la rupture. Lorsque Rafaela se fracture un bras, les deux femmes se retrouvent aux urgences. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé dans une manifestation de gilets jaunes, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun.

Rappelons qu'en 2012, c'est Xavier Dolan qui avait remporté le prix pour Laurence Anyways. Le jeune réalisateur avait toutefois refusé cet honneur, la percevant comme un marqueur d'exclusion.

La Palm Dog décernée aux trois chiens de Tilda Swinton

Dora, Rosie et Snowbear, les épagneuls de l’actrice Tilda Swinton enrôlés à ses côtés dans le film The Souvenir PartII, sont les lauréats ex æquo de la Palm Dog 2021, prix indépendant récompensant la meilleure performance canine au Festival de Cannes.

Créée en 2001 par le critique britannique Toby Rose, la Palm Dog avait, lors de sa dernière remise en 2019, été décernée au pitbull Brandy dans Il était une fois à Hollywood (Once Upon a Time… in Hollywood), de Quentin Tarantino.

Un premier film égyptien remporte le prix de la semaine de la critique

Le film Feathers, du réalisateur égyptien Omar El Zohairi, a remporté plus tôt cette semaine le prix de la semaine de la critique, l'une des sections parallèles du festival de Cannes. Comme le rapporte Le Figaro, le long métrage raconte comment une femme soumise doit assumer le rôle de cheffe de la famille après la transformation de son mari en poule.

Unclenching the Fists gagnant dans la section Un certain regard

Vendredi, on apprenait que la réalisatrice russe Kira Kovalenko avait remporté le Grand Prix dans la section Un certain regard pour son film Unclenching the Fists, un drame qui suit l'histoire d'Ada, une jeune femme ossète qui tente de se libérer de l'emprise de sa famille dans la petite ville de Mizur, en Ossétie du Nord-Alanie, une république de Russie.

La section Un certain regard met en perspective un cinéma plus original et audacieux que celui de la sélection officielle, et récompense des cinéastes encore peu connus.