Les zones rurales sont vent debout contre le projet de loi 64 sur la réforme scolaire

Ce projet de loi prévoit la fusion des 37 divisions scolaires en une entité appelée Autorité provinciale de l'éducation. Seule la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) restera indépendante.

Il envisage également d’autres réformes du système d'éducation de la maternelle à la 12e année au Manitoba.

Dans les régions rurales de la province, les résidents craignent la perte d’une voix locale et des écoles.

Le gouvernement provincial] dit qu'il n'a pas l'intention de fermer des écoles, mais il s'oriente plutôt vers la possibilité de les transporter par autobus plus loin et plus longtemps , indique Sarah Van Den Bosch, qui a deux enfants à l'École à Swan Lake, une ville située à environ 70 kilomètres au sud-ouest de Portage la Prairie.

Bill Tiessen est le président de Rural Voices United, un groupe de base qui s'est formé dans le but de combattre le projet de loi.

Nous avons le sentiment qu'il prépare le terrain pour une éventuelle fusion des écoles - un système scolaire plus régional, ce qui pourrait entraîner la fermeture de nos propres écoles rurales , croit M. Tiessen.

Nous disposons d'une méthode directe de responsabilité et de contrôle par le biais des conseillers scolaires, de la commission scolaire, du surintendant et ... des personnes qui peuvent réellement prendre des décisions , poursuit-il.

La municipalité de Winkler, dans le sud du Manitoba, fait partie de quelques-unes dans la province à avoir adopté à ce jour des résolutions demandant à la province de revoir le projet de loi controversé. Le maire de la localité, Martin Harder, dit observer de plus près l'opposition de ses concitoyens au projet de loi 64.

Si je me promène en voiture dans la ville et que je regarde le nombre de pancartes pour arrêter le projet de loi 64... il y a un énorme mouvement de la ville qui dit "ça suffit" , dit-il.

Selon la Manitoba School Boards Association, les municipalités de Taché, Grahamdale, Fisher, Ellice-Archie, Stuartburn, Victoria Beach, Deloraine-Winchester et Louise ont également adopté des résolutions pour s'opposer au projet de loi 64.

Manitoba Keewatinowi Okimakanak, qui représente plus d’une vingtaine de Premières nations du Nord, a également déclaré que le projet de loi devrait être abandonné.

Le projet de loi 64 en bref Le projet de loi 64 sur la modernisation de l'éducation prévoit d'abolir les 37 divisions scolaires et de les remplacer par une seule autorité provinciale. La Division scolaire franco-manitobaine est la seule qui serait maintenue, en raison du caractère constitutionnel du droit à la gestion scolaire de la minorité francophone. La réforme propose la mise sur pied d’un conseil consultatif provincial, avec des parents représentant les 15 nouvelles régions scolaires créées par la province. Le gouvernement du Manitoba se donne un calendrier de cinq ans pour mener à bien cette réforme de la gouvernance de l’éducation. La nouvelle administration scolaire provinciale devrait pour sa part être en place pour l’année scolaire 2022.

La province toujours à la défense, mais sans convaincre

Le ministre de l’Éducation du Manitoba, Cliff Cullen, estime que les parents auraient davantage leur mot à dire sur le fonctionnement de leurs écoles locales.

Mais ceux-ci craignent plutôt le risque de centralisation du processus de décision aux mains de la province

Il y a beaucoup de parents qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas s'exprimer parce que c'est presque comme une question politique , réagit Sarah Van Den Bosch.

Le gouvernement a aussi déclaré que les collectivités se doteront de groupes consultatifs locaux qui relèveront de la province.

M. Cullen a aussi laissé entendre que des changements pourraient être apportés au projet de loi au cours de l'été.

D'ailleurs, le maire de Winkler, Martin Harder, souhaite qu'il y ait davantage de consultations et peut-être même une réécriture complète du projet de loi 64, avant qu’il ne devienne une loi.

Le projet de réforme de l'éducation doit passer en deuxième lecture à l'Assemblée législative du Manitoba cet automne.

Ensuite des audiences sont prévues en comité au cours desquelles les Manitobains prendront la parole.

À la fin du mois de juin, près de 500 personnes s’étaient déjà inscrites à ces audiences.

Selon l’Assemblée législative du Manitoba, il s'agit du plus grand nombre d’inscriptions du genre jamais enregistrées.

Avec les informations de Riley Laychuk