Québécoise assassinée à Toronto : « Personne ne mériterait d’avoir à vivre ça »

La police de Toronto a été appelée dans la matinée du 14 juillet pour effectuer une vérification de bien-être dans une résidence de North York. Le corps de Kim-Jessica Gagné y a rapidement été découvert et son décès a été constaté sur place.

La police a procédé jeudi à l’arrestation de son conjoint, Bronson Lake, 32 ans.

Kim-Jessica demeurait à Toronto depuis un peu plus de quatre ans, a indiqué sa mère. Elle était en couple avec Bronson Lake, depuis environ trois ans.

La nuit du 14 au 15 juillet, Manon Gagné n’aurait pas pu se l’imaginer dans ses pires cauchemars. Plus d’une journée après son dernier message envoyé à sa fille, une enquêtrice du service de police de la ville de Toronto a annoncé en anglais à son conjoint que sa fille avait été victime d’un horrible meurtre.

C'est épouvantable d'avoir une nouvelle comme ça. J'ai crié, j'ai pleuré, je ne respirais même plus. On ne devrait jamais recevoir de nouvelle comme ça. Le meurtre de ton enfant que tu as porté, que tu as chéri. Personne ne mériterait d’avoir à vivre ça.

Une citation de :Manon Gagné, mère de Kim-Jessica