La prudence est de mise avec la hausse du niveau de l'eau au lac Témiscamingue

Les autorités ont remarqué de grandes quantités de bois mort et de débris qui flottent en raison des dernières précipitations.

D'ailleurs, le niveau de l’eau est passé au-delà du seuil de navigation, explique le maire Nico Gervais qui surveille la situation de près.

Le niveau du lac Témiscamingue est très élevé. Au-delà du seuil de navigation , dit-il.

Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de bois mort et de débris qui se sont détachés des rives et qui sont sur le lac Témiscamingue. Donc il faut faire très attention, aux plaisanciers et aux pêcheurs pour ne pas heurter ces bois , prévient le maire.

En ce moment, il y a des démarches qui sont faites au niveau de l'évacuateur de Témiscaming pour faire abaisser le niveau du lac , ajoute-t-il.