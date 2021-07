Le Manitoba permet la réouverture de tous les établissements dès samedi

Ces assouplissements s'inscrivent dans le cadre de la phase 2 du déconfinement de la province et resteront en place jusqu’au 7 août.

Le premier ministre Brian Pallister et le médecin hygiéniste en chef, Brent Roussin, en ont fait l’annonce mercredi lors d'une conférence de presse.

Les Manitobains vont pouvoir profiter de plus de libertés à partir de ce moment-là, et les Manitobains qui ont reçu leur deuxième dose de vaccin depuis deux semaines auront encore plus de privilèges, a déclaré Brian Pallister.

Selon Brent Roussin, aucun commerce ne doit rester fermer contrairement à la première phase alors la plupart des lieux à vocation culturelle – musées, galeries d’art, bibliothèques, salles de spectacle, cinémas et théâtres – ne pouvaient rouvrir.

Ils le pourront dès samedi, avec une capacité limitée à 50 %, et pour une clientèle pleinement vaccinée. C’est aussi le cas pour les casinos, les salles de bingo et les salons de loteries vidéo.

La plupart des commerces voient aussi leur capacité passer de 25 à 50 %.

La province autorise de petits rassemblements dans des lieux intérieurs privés. Toutes les personnes faisant partie d’un ménage peuvent se rassembler à leur résidence avec un maximum de cinq autres personnes.

La limite du nombre de personnes pour les rassemblements dans les lieux publics et privés extérieurs passe à 25.

Les personnes pourront se rendre dans un bar ou restaurant et boire de l’alcool sans commander de la nourriture. À partir de samedi, ces établissements peuvent rester ouverts jusqu’à minuit.

Les bars devront continuer à s’assurer que chaque client a une place où s'asseoir, comme l'a précisé Brent Roussin.

Le port du masque à l’intérieur reste obligatoire la plupart du temps, et la distanciation physique est encore nécessaire pour protéger la santé et le bien-être de tous les Manitobains, a-t-il ajouté.

Le port du masque reste obligatoire pour permettre l’assouplissement d’autres choses, a souligné le Dr Roussin.

Nous sommes dans une transition. Nous pouvons rouvrir certaines choses de certaines manières, a-t-il poursuivi. Par exemple, une boîte de nuit peut rouvrir, mais des activités comme danser ou se mélanger à une foule ne sont pas permises.

Il s’agit d’une transition vers un Manitoba d’après pandémie, selon le médecin hygiéniste. Ce dernier a expliqué qu’à ce moment-là, il n’y aura plus de restrictions sanitaires, seulement des recommandations.

La troisième cible de vaccination à portée de main

Le plus important, c’est que les Manitobains continuent de se faire vacciner, a martelé le Dr Roussin. De plus en plus de vaccinations nous permettent de continuer d’assouplir les ordonnances sanitaires.

Il a rappelé que la COVID-19 est encore présente dans la province et que la maladie continue de mettre de la pression sur le système de soins de santé de la province et de tuer des Manitobains.

Brian Pallister a fait valoir que le vaccin contre la COVID-19 est la meilleure manière d’être protégé contre la quatrième vague de la pandémie.

Le 10 juin, le premier ministre Brian Pallister a annoncé son plan 4-3-2-Un bel été. Ce dernier prévoyait trois cibles de vaccination. La première a été atteinte en juin, et la deuxième, que la province avait prévue pour la longue fin de semaine d’août, a été atteinte au début juillet, avec presque un mois d’avance.

La deuxième étape exige que 70 % de la population âgée de 12 ans et plus ait reçu une première dose de vaccin et que plus de 50 % ait reçu la deuxième dose.

Jusqu’ici, 76,5 % des Manitobains admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin, et 57,8 % ont reçu les deux doses, selon le tableau de bord de vaccination du Manitoba.

La troisième cible, que la province souhaite atteindre avant la fête du Travail, prévoit que 80 % de la population âgée de 12 ans et plus ait reçu une première dose de vaccin et que plus de 75 % des représentants de cette tranche d’âge de la population ait reçu la deuxième dose.

Pour ce faire, comme l'a souligné Brian Pallister, seules 24 000 personnes supplémentaires doivent obtenir leur première dose de vaccin et 87 000, leur deuxième dose.

Nous avons la capacité de faire ça en une semaine, a-t-il lancé en ajoutant que l’atteinte de cette cible dépend maintenant de la volonté des Manitobains.

Ce qui est permis, en détail :

Les rassemblements

5 personnes dans une résidence privée en plus des membres du ménage, et 25 personnes à l’extérieur sur une propriété privée

25 personnes dans un endroit public intérieur

150 personnes dans un endroit public extérieur

Les commerces

50 % de la capacité; au plus 500 personnes

Les restaurants, établissements licenciés et aires de restauration

50 % de la capacité

8 personnes peuvent s'asseoir à une table extérieure

À l’intérieur, les clients d’une même table doivent provenir du même ménage ou doivent tous avoir 12 ans et plus et avoir eu deux doses de vaccin. Les enfants de moins de 12 ans peuvent s'asseoir avec les membres de leur ménage qui sont pleinement immunisés.

Heures d'ouverture étendues jusqu’à minuit

L’achat de nourriture n’est plus obligatoire quand on commande de l’alcool.

Les appareils de loterie vidéo peuvent fonctionner, mais toutes les autres mesures sanitaires en vigueur dans un restaurant doivent être respectées.

Les salons de coiffure, de soins des ongles, de soins esthétiques et de massage

50 % de la capacité, et la prise de rendez-vous n’est plus obligatoire.

Les écoles de danse, de théâtre et de musique

50 % de la capacité, jusqu’à un maximum de 25 personnes par groupe

Les centres sportifs et gymnases et les activités extérieures

Groupes allant jusqu’à 25 personnes dans les centres sportifs intérieurs; les interactions entre les groupes et les tournois sont interdites.

50 personnes peuvent participer ensemble à des loisirs extérieurs, comme des matchs et des entraînements; les spectateurs sont permis en plus de ces 50 personnes; les tournois sont interdits.

50 % de la capacité pour les gymnases et les centres de conditionnement physique; le port du masque et le respect d’une distance de 3 mètres sont requis.

Les camps de jour

Groupes de 25; les activités communes entre les groupes, incluant ceux qui passent la nuit au camp, sont interdites.

Les mariages et funérailles

À l'extérieur : 150 participants en plus des photographes et célébrants

À l’intérieur : 25 participants en plus des photographes et célébrants

Les rassemblements religieux et culturels (pow-wow et danses du soleil)

À l’intérieur : 50 % de la capacité avec un maximum de 150 personnes; port du masque et distance entre les ménages sont requis.

Dans le cas où l’aménagement d’un immeuble le permet, la limite de capacité pourrait s’appliquer aux salles plutôt qu’au site même.

À l’extérieur : 15 personnes; services au volant permis sans restrictions.

Les cinémas, bingos, musées et bibliothèques

Les bibliothèques peuvent ouvrir à 50 % de leur capacité avec un maximum de 150 personnes.

Les cinémas, salles de bingo, casinos et salles de loterie vidéo, musées et galeries d’art peuvent rouvrir en n'accueillant que des personnes ayant reçu deux doses de vaccin.

Les rassemblements à grande échelle

Les stades extérieurs de sport professionnel et les grands événements artistiques peuvent ouvrir à 100 % de leur capacité, à condition d'établir un plan en consultation avec la santé publique.

Avec les informations de Gavin Boutroy