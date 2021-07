Un camp temporaire pour les personnes sans-abri est approuvé à Lac La Biche

Le comté de Lac La Biche, dans le nord-est de l’Alberta, et la Nation métisse de l’Alberta (MNA) mettront sur pied un camp temporaire pour les personnes sans domicile fixe dans le district de Bonesville.

L’entente approuvée en début de semaine par les conseillers municipaux du comté loue un terrain situé à 5 kilomètres du hameau de Lac La Biche à la MNANation métisse de l'Alberta pendant 1 an au coût de 1 $.

La MNANation métisse de l'Alberta sera responsable des opérations quotidiennes du camp et de son entretien. Le comté gérera les toilettes portatives et les déchets, ainsi qu'un service de transport qui se rendra au hameau trois fois par jour. Le coût estimé pour le comté est de 60 000 $.

Un rapport présenté aux conseillers en amont du projet indique que les campements qui s’installent au sein du hameau entrent souvent en conflit avec les commerçants et les familles du voisinage. Lorsque cela arrive, les agents de la paix démontent ces campements, et les occupants se cherchent un nouvel endroit où dormir.

Ce cycle crée beaucoup de détresse pour les gens qui montent les campements, les citoyens et le personnel qui doit suivre les instructions et démonter les campements , souligne le rapport.

Le vice-président de la région 1 de la MNANation métisse de l'Alberta , Jason Ekeberg, explique que le nouveau camp est une solution temporaire pendant que le comté développe de meilleurs programmes d’aide pour les personnes sans domicile fixe.

Ce sont des êtres humains et nous devons faire tout ce que nous pouvons [pour eux] , dit-il, ajoutant que l’approbation du camp est un bon début.

Le maire du comté, Omer Moghrabi, affirme qu’il tient à mettre en place des solutions à plus long terme, y compris un établissement pour les personnes sans-abri à l’intérieur du centre urbain, où les gens pourront accéder à des services .

Le maire dit que l’idée de créer le camp près du hameau n’a pas fait l’unanimité au sein de la population.

Mais au bout du compte, il faut choisir dans quel genre de société nous voulons vivre et pour quel genre de choses nous voulons que notre communauté soit connue , conclut-il.

[Ces gens] sont aussi des citoyens de mon comté et nous allons continuer à travailler .

Le contrat de location du terrain prend fin en juillet 2022.

Le conseil municipal a voté en faveur de l’entente pour créer le camp à sept contre zéro. Il a aussi voté en faveur d’une motion obligeant les gestionnaires du camp à produire un rapport détaillé sur les dépenses qui y sont associées à six contre un. Deux conseillers étaient absents.

Le maire Moghrabi et le vice-président de la région 1 de la MNANation métisse de l'Alberta disent tous deux que Lac La Biche aura besoin de l’aide de la province pour développer des programmes sociaux et des logements abordables à plus long terme.

Avec les informations d’Emily Pasiuk