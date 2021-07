Ayant contracté la COVID-19, certains estiment ne pas avoir besoin du vaccin

Les autorités de santé publique mettent les bouchées doubles afin de vacciner le plus de citoyens possible. Certains boudent le vaccin puisqu’ils ont déjà contracté la COVID-19 et s’en sont remis.

Les agences de santé sont pourtant sans équivoque : les personnes qui ont testées positives à la COVID-19 devraient se faire immuniser parce que les experts ignorent toujours le niveau de protection offert par une infection antérieure, particulièrement face aux variants.

Les personnes qui ont reçu auparavant un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 devraient quand même se faire vacciner , selon le site web de Santé publique Ottawa (SPO). Aucune information ne suggère que les anticorps dus à une récente infection au SRAS-CoV-2 nuiraient à l’efficacité du vaccin.

Même si vous recevez une certaine immunité d’une infection antérieure, sa durée et son étendue ne sont toujours pas claires , explique le Dr Kumanan Wilson, professeur de médecine à l’Université d’Ottawa et président-directeur général de CanImmunize, une entreprise technologique basée à Ottawa spécialisée dans les logiciels de vaccination.

Ce n’est pas certain si l’exposition à une version précédente ou à un variant précédent vous protégera contre les nouveaux variants aussi efficacement qu’un vaccin , ajoute-t-il.

Non, pour le moment

C’est précisément en raison de cette incertitude que David Cohen a choisi de refuser le vaccin, pour l’instant.

Je ne dis pas non au vaccin complètement, je dis juste non, pour le moment , précise celui qui vit à Toronto avec sa femme et ses deux enfants.

Toute la famille a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 en octobre.

M. Cohen n’a toujours pas la certitude qu’il est immunisé contre la maladie, mais il n’est pas convaincu que le vaccin lui assurera une protection plus efficace que l’infection naturelle.

Celui-ci se défend d’être antivaccin, soulignant que sa famille et lui ont été vaccinés contre d’autres maladies.

En date de mercredi, Ottawa comptait 27 730 cas confirmés de COVID-19. SPO ignorait cependant combien de ces personnes étaient toujours non vaccinées (archives). Photo : CBC/Francis Ferland

Une mère d’Ottawa, Carole Lutes, a aussi choisi d’attendre avant de faire vacciner sa famille contre la COVID-19.

Cette dernière est convaincue que sa famille a contracté le virus au début de la pandémie, bien qu’elle n’a pas été en mesure de se faire dépister. En mars dernier, son mari est tombé malade à nouveau et a été déclaré positif à la maladie.

Nous ne nous précipiterons pas, et nous attendons, juste pour voir , soutient Mme Lutes. Je cherche la vérité. Je ne veux pas faire d’erreur avec mes enfants alors je suis vraiment conservatrice, vraiment hésitante.

Mme Lutes veut la preuve que l’immunité naturelle potentiellement développée par sa famille nécessite quand même la protection du vaccin.

Je me suis fait appeler une antivaccin avant, et c’est blessant, parce que ce n’est pas la vérité, et malheureusement, nous sommes mis dans le même bateau , déplore-t-elle.

La science en apprend de plus en plus

Le Dr Wilson admet que les scientifiques n’ont pas toutes les réponses à ce stade.

Nous apprenons beaucoup sur l’immunologie à travers tout ce processus , assure-t-il. Ce que nous voyons, c’est que la réponse au vaccin semble fournir plus d’anticorps que l’infection naturelle.

Il souligne également que les preuves de vaccination proviennent d’essais contrôlés randomisés, tandis que les preuves d’immunité naturelle sont basées uniquement sur des études d’observation. Il y a donc plus d’incertitude , indique-t-il.

Mais le Dr Wilson dit comprendre les personnes ayant contracté la maladie de se considérer comme immunisées.

C’est une confusion compréhensible , croit-il. C’est quelque chose qui nécessite une certaine éducation. C’est assez compliqué quand on parle de réponses d’anticorps.

Cependant, le professeur de médecine souligne qu’il existe de nouvelles preuves. Les premières données suggèrent que si vous avez déjà eu une infection et que vous vous faites vacciner, vous obtenez une réponse immunitaire particulièrement forte.

