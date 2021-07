Les golfeurs ont accès à un terrain d'exercice à Ville-Marie

Le terrain est situé derrière le magasin Provigo.

Le coadministrateur du nouveau terrain Justin Beauregard qui est lui-même passionné pour le golf affirme que c'est une structure qui manquait au Témiscamingue.

Mon ami Pierre-Louis [Gilbert Gauthier] et moi avons une certaine passion pour le golf depuis notre plus jeune âge, et on trouvait que c'était quelque chose qui manquait au Témiscamingue d'avoir un champ de pratique

Une citation de :Justin Beauregard.