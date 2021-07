Élections en Nouvelle-Écosse : Iain Rankin rencontrera le lieutenant-gouverneur

Le déclenchement d'élections estivales fait peu de doutes. Depuis la mi-juin, le gouvernement libéral sortant multiplie les annonces dans des domaines névralgiques comme la santé, la petite enfance, le logement abordable, les transports et l'environnement.

Iain Rankin tenterait donc de mener ses troupes vers un troisième mandat.

L'élu de la région d'Halifax a hérité en février d'une courte majorité parlementaire de son prédécesseur Stephen McNeil. Cependant, les démissions récentes de l'ancien premier ministre et d'une autre députée, Margaret Miller, ont fait perdre aux libéraux leur majorité à l'Assemblée législative.

En déclenchant des élections samedi, Iain Rankin tenterait non seulement d'obtenir un troisième mandat, mais aussi de récupérer la majorité des sièges avant la prochaine session parlementaire.

La partie n'est pas gagnée : aucun gouvernement de la Nouvelle-Écosse n'a obtenu trois mandats majoritaires consécutifs depuis les années 1980.

La dernière campagne estivale dans la province remonte à 2003.

Les progressistes-conservateurs de Tim Houston prévoient tenir un rassemblement samedi après-midi, sur le campus de l'Université Dalhousie, à Halifax.

Au moment de sa dissolution possible, samedi matin, l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse comptait 24 députés libéraux, 17 progressistes-conservateurs, 5 néo-démocrates et 3 indépendants. Il y avait deux sièges vacants.

Circonscriptions acadiennes rétablies

La nouvelle carte électorale compte 55 circonscriptions, soit 4 de plus que la précédente.

Il s'agit des circonscriptions acadiennes d'Argyle, de Clare et de Richmond, et de la circonscription afro-néo-écossaise de Preston, qui sont rétablies à la suite d'une longue bataille devant les tribunaux. Ces circonscriptions de plus petite taille, qui ont pour but d'empêcher la dilution du vote des minorités acadienne et afro-néo-écossaise, rendent plus probable l'élection de députés issus de ces communautés.

Même si le nombre de cas de COVID-19 reste faible en Nouvelle-Écosse, la pandémie n’est pas pour autant terminée. Élections Nouvelle-Écosse encourage d'ailleurs le vote anticipé et le vote par correspondance afin de limiter les interactions.

L'agence souhaite prévenir un scénario similaire à celui de Terre-Neuve-et-Labrador, où les élections générales ont dû être retardées en raison d’une éclosion importante.

Par ailleurs, davantage de matériel écrit sera offert en français et pourra être demandé par les électeurs qui le désirent.

Pour sa part, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse souhaite profiter du scrutin pour faire avancer ses dossiers. C'est sûr qu'on va interagir avec chacun des partis, qu'on va étudier leurs plateformes de près et qu'on va essayer dans la mesure du possible d'influencer leurs plateformes pour qu'elles rejoignent [nos] intérêts , a déclaré le président de l'organisme, Kenneth Deveau, dans une récente entrevue avec Radio-Canada.

La Nouvelle-Écosse est la seule province canadienne qui ne tient pas d’élections générales à date fixe. Le gouvernement libéral d’Iain Rankin pourrait légalement attendre jusqu’au printemps 2022 pour en déclencher.