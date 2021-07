Le Niagara heureux d’accueillir les touristes en attendant les Américains

Les autorités locales réclament depuis des mois la réouverture de la frontière pour pouvoir accueillir à nouveau les touristes américains, ce qui contribuerait à la relance de l’économie.

Les Canadiens qui ont visité la région étaient toutefois heureux des multiples options qui s’offraient à eux.

Le musée Ripley's Believe It or NotRipley's Believe It or Not , le conservatoire des papillons et la ferme de Laura Secord font partie des attractions touristiques qui ont accueilli à nouveau les visiteurs.

Le populaire quartier de Clifton Hill a vu défiler familles, couples et autres touristes.

Sarah Samuel et sa famille vivent dans la région de Durham. Nous voulions avoir des souvenirs communs d’après la COVID, qui nous a empêchés de nous voir pendant un long moment.

La visite estivale dans la région du Niagara est une tradition familiale, qu’il a toutefois fallu annuler l’an dernier à cause de la pandémie. Mme Samuel avait particulièrement hâte de pouvoir manger dans les restaurants locaux, où les portions sont plus généreuses que dans sa région.

Jon Knezevici avait lui aussi très envie de partager un bon repas et une bouteille de vin à l’intérieur avec sa compagne, sans avoir à s’inquiéter de la météo.

J’aime beaucoup aller au restaurant et goûter de nouveaux plats; avec mon amie, vraiment, j’adore ça , a-t-il déclaré après un lunch tardif au Antica Pizzeria & Ristorante.

Le maire de Niagara Falls Jim Diodati se réjouissait lui aussi du déconfinement. L’économie de la ville frontalière repose en grande partie sur le tourisme local et international.

Pour Niagara Falls, ce sera énorme : 40 000 résidents de la région du Niagara dépendent du tourisme pour vivre , a-t-il déclaré. La Ville tire 80 % de ses revenus de l’activité économique du 1er juillet à la fête du Travail.

Jim Diodati fait partie de ceux qui ont pressé le fédéral de rouvrir la frontière avec les États-Unis.

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau a annoncé après la réunion avec les premiers ministres provinciaux jeudi soir que si le taux de vaccination était maintenu, les voyageurs américains complètement vaccinés pourraient entrer au Canada à partir de la mi-août.