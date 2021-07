L'Estrie veut encourager la population à se faire vacciner

Le CIUSSS de l’Estrie CHUS mise présentement surtout sur la vaccination mobile. En complément aux équipes de vaccination mobile dans les lieux publics, nous sommes en dialogue avec différentes entreprises pour convenir de conditions de vaccination dans leurs milieux de travail pour la première et deuxième dose , a expliqué le CIUSSS par courriel.

En Estrie, environ 70 % de la population a maintenant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Ce nombre se trouve toujours sous la cible de 75 % que s’est fixé la santé publique.

C’est surtout la MRC des Sources qui accuse un retard dans la vaccination, puisque seulement 49 % de ses résidents âgés de 18 à 29 ans ont reçu une première dose. Dans le reste de la région, on parle plutôt de 64 % des gens de cette catégorie d'âge. Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS indique donc prévoir des démarches ciblées dans cette MRC.

La Dre Maryse Guay, qui est médecin spécialiste à la direction de santé publique de la Montérégie, indique que les initiatives ciblées peuvent avoir un réel impact sur les taux de vaccination, mais nécessitent beaucoup de temps et de ressources.

Pour les populations plus difficiles à joindre, c’est plus difficile, donc ça demande plus d’efforts pour des proportions de vaccination un peu plus faibles [qu'au début de la campagne de vaccination]. Mais il faut s’y attendre. On est allés à la vaccination de masse au début. Je ne veux pas dire que c’était facile de vacciner au début, mais c’était un peu moins difficile , remarque-t-elle.

Une loterie convaincante?

Selon Bernard Motulsky, qui enseigne au Département de communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), il ne faut pas s’attendre à d'énormes retombées d’une initiative comme la loterie annoncée par le gouvernement du Québec. Elle s'ajoute simplement aux autres efforts de publicité de la province, croit-il.

Vous savez, la communication, vous n’êtes pas obligés de faire ce qu’on vous dit. C’est une proposition que l’on fait. Plus on fait des propositions, plus on s’assure qu’il y ait des gens qui les écoutent, pour éventuellement décider de faire ce qu’on leur suggère de faire, mais on n’obligera personne, ça, c’est clair , souligne-t-il.

Ceux qui sont fermement convaincus et qui ne veulent pas se faire vacciner, je ne pense pas que c’est la loterie qui pourra les faire changer d’avis , ajoute-t-il.

Avec la loterie vaccinale, le gouvernement du Québec souhaite pousser la population à devancer les rendez-vous pour les deuxièmes doses de vaccin avant le 1er septembre, afin de se préparer à l’arrivée des nouveaux variants et d’éviter une quatrième vague.

Avec les informations de Thomas Deshaies