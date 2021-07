Un réseau d’agriculteurs permet aux Autochtones d’exercer leurs droits issus de traités

Environ 14 agriculteurs et éleveurs de la Saskatchewan ont ouvert leurs terres aux Autochtones pour qu'ils puissent exercer leurs droits issus de traités.

L’exploitation céréalière et d'élevage de Mary Smillie et Ian McCreary, située près de Bladworth, au sud de Saskatoon, est la première de la Saskatchewan à poser un panneau annonçant que la terre est ouverte aux Autochtones qui exercent leurs droits issus de traités.

Au total, 37 panneaux ont été distribués.

Nous devons vraiment respecter l'intention du partage des terres , a déclaré M. Smillie, membre du comité de coordination du réseau d'agriculteurs, d'éleveurs et d'autres propriétaires fonciers qui travaillent ensemble pour veiller au respect des traités.

Pour l'instant, les panneaux rappelleront aux Autochtones que leurs terres sont disponibles pour la chasse, la cueillette de plantes médicinales, les cérémonies et autres pratiques liées aux traités.

Nous ne devrions pas avoir besoin de ces panneaux - c'est malheureux que nous en ayons besoin. Donc si les panneaux deviennent inutiles, c'est ce que nous espérons , a-t-elle ajouté.

Des conversations depuis la mort de Colten Boushie

La commissaire aux traités de la Saskatchewan, Mary Culbertson, affirme que le réseau est le premier du genre dans la province.

Selon elle, les discussions ont été entamées à la suite de la mort de Colten Boushie en août 2016.

Elle dit que voir les nouveaux panneaux de partage des terres donne l'espoir que nous ne vivons pas dans une province entièrement composée de personnes racistes et de misogynie.

Nos Premières Nations, nos aînés, nos peuples autochtones, depuis des temps immémoriaux, ont vécu de cette terre pour se nourrir, pour se soigner , a-t-elle affirmé en essuyant des larmes sur son visage.

Persécutés sur les terres

Brad Desjarlais est un membre de la Première Nation de Fishing Lake qui chasse pour mettre de la nourriture sur la table. Il a déclaré qu'il était abasourdi et stupéfait par la création de ce réseau.

Nous sommes tellement habitués à être persécutés parce que nous sommes sur les terres de quelqu'un. Maintenant, on nous demande en fait de pouvoir aller sur la terre et de compléter notre collecte de nourriture et de médicaments , a-t-il mentionné.

Il espère que ses enfants puissent bénéficier de ces avantages dans l’avenir.

Avec les informations de Dayne Patterson