L’aréna de Notre-Dame-de-Montauban en piteux état

L’aréna de Notre-Dame-de-Montauban se trouve en piteux état et nécessite des rénovations importantes. La Municipalité aura besoin d'aide pour mettre son projet à exécution.

Le maire Serge Deraspe et le conseil municipal en sont toujours à chercher le financement pour permettre de telles rénovations.

[La municipalité] a un budget de 2 millions [de dollars]. Comprenez qu’un budget de 2 millions et là, tu arrives avec un projet de 850 000 $, tu ne peux pas, va falloir avoir de l’aide , explique-t-il.

Dans ce projet de rénovations, qui va s’échelonner sur plusieurs années, le système de traitement des eaux usées, le toit et son système de ventilation, la cuisine et les vestiaires doivent subir des modifications. L’ajout d’une fosse septique est requis et les normes de sécurité publique doivent aussi être revues, assure M. Deraspe.

C’est gros comme réparations. Prenez rien que les fosses septiques. Il y a 40 ans, ça se faisait d’une manière, mais aujourd’hui, avec l’environnement, on se doit de respecter le côté environnemental , mentionne Marjolaine Morasse, conseillère à la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, qui précise que le système de traitement des eaux sert à l’aréna, la maison des jeunes et le garage de la Municipalité.

Le maire se dit toutefois persuadé de pouvoir mettre la main sur un soutien financier, et ce, grâce aux différents programmes d’aide gouvernementaux. Il a fait des demandes de subvention.

Un bâtiment important aux yeux de la Municipalité

On peut comparer ça finalement à un centre multifonctionnel. Évidemment, ça sert l’hiver pour toutes nos opérations hivernales telles que la glace pour les joutes de hockey et tout ça. Pendant la période d’été, ce qu’il faut comprendre, c’est qu’on a quand même des événements festifs , précise Serge Deraspe.

L’aréna, créé en 1981, est un lieu où les résidents peuvent se rassembler lors de grands événements comme la Fête nationale ou encore le NDA JAM.

C’est un lieu de rencontre. Pour les jeunes, mais pour pas mal tout le monde aussi , explique Hélène Chateauvert qui habite la municipalité depuis de nombreuses années.

À lire aussi : Notre-Dame-de-Montauban a de nouveau accès à une épicerie

Avec les informations de Flavie Sauvageau