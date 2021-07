Des résidents de Red Lake résignés en attendant l'évacuation probable

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La vie en suspens

Jodi McKenzie, une résidente de Red Lake, a connu deux autres évacuations dans sa vie. La première était en 1980 et la deuxième, en 2020.

Elle trouve que cette année est particulièrement difficile.

C'est la première fois que Jodi McKenzie voit les gicleurs d'eau en marche. Ces outils font partie du système de protection avancé de la ville. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

On sait que si les feux se rejoignent, ça pourrait être catastrophique pour la ville. L'attente et l'inconnu, c'est ça qui fait peur.

Ça fait des jours que la menace de perdre notre maison plane au-dessus nos têtes , ajoute-t-elle.

Jodi McKenzie est née à Red Lake et y a vécu toute sa vie. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Rester aussi longtemps que possible

D'une façon, ça aurait été bien d'être évacués plus tôt, parce qu'être témoin de tout ça rend anxieux , lance Mme McKenzie. Mais en même temps, plus on part tôt, plus on reste longtemps loin de chez soi.

Quand on est ici, on sait que Red Lake est toujours là. Si on était évacué, on serait constamment inquiet du sort de la ville. Une citation de :Jodi McKenzie, résidente de Red Lake

C'est un sentiment partagé par Don Généreux, un autre résident de Red Lake.

Ce dont je me souviens le plus de l'évacuation de l'an dernier, c'est ce sentiment d'angoisse qu'on a ressenti du moment qu'on a quitté la ville, jusqu'à notre retour. On ne savait pas si on allait toujours avoir une maison, ou s'il resterait seulement des cendres.

Don Généreux se prépare à quitter sa maison. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga