Critiqué par Hollywood, le jury des Golden Globes ne pourra plus accepter de cadeaux

Accusé par Hollywood de favoritisme et même de corruption, le groupe qui organise les très prestigieuses récompenses cinématographiques des Golden Globes a interdit à ses membres d'accepter tout futur cadeau, voyage ou autres avantages, a appris l'AFP vendredi.

L'association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA), qui est l'organisatrice et le jury de la deuxième cérémonie la plus prisée du cinéma aux États-Unis après les Oscars, se met au régime le plus strict pour tenter d'apaiser une polémique alimentée depuis des mois.

Le groupe de quelque 80 journalistes de cinéma a été accusé d'exploiter le prestige qui accompagne une nomination ou une victoire aux Globes pour obtenir de juteux privilèges et un accès inégalé aux vedettes d'Hollywood.

Selon les nouvelles directives adoptées jeudi, les membres de ce groupe ne sont désormais plus autorisés à accepter du matériel promotionnel ou d'autres cadeaux de la part de studios, de publicistes [...] ou d'autres personnes associées aux films et aux émissions de télévision.

L'association de la presse étrangère de Hollywood reste profondément dédiée aux changements qu'elle a exposés dans son projet de réforme détaillé en mai, a indiqué le groupe dans un communiqué à l'AFP.

Des vedettes comme Scarlett Johansson ou Tom Cruise avaient jugé ces réformes bien trop lentes et vagues tandis que deux membres de la HFPAAssociation de la presse étrangère d'Hollywood avaient démissionné de ce groupe qu'ils qualifiaient de toxique .

Des studios puissants comme Netflix et Amazon Studios ont tous deux affirmé ne plus souhaiter travailler avec la HFPAAssociation de la presse étrangère d'Hollywood tant que des changements significatifs n'auraient pas été accomplis tandis que les studios Warner Bros s'étaient plaints que le programme de réformes du groupe n'allait pas assez loin .

Dans ce contexte, la cérémonie de remise des récompenses avait été lâchée par son diffuseur, NBC.