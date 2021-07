Un bateau d'excursion de calibre international pour la communauté d'Unamen Shipu

Il est baptisé le Tshekakass, ce qui signifie passage entre les îles du large et les terres .

Auparavant, les déplacements vers les différents sites touristiques de la Basse-Côte-Nord étaient effectués à bord de canots à moteur et de petits zodiacs.

Ce nouveau bateau améliore ainsi le service d'excursion en mer, déjà en place depuis deux ans à Unamen Shipu.

À La Romaine, les vents sont parfois forts. Avant, c’était avec des zodiacs qu’on transportait les visiteurs et les touristes pour pouvoir les amener ici, même leur faire visiter des îles à l’est de La Romaine , explique l'agent de développement économique et touristique pour Unamen Shipu, Edmond Mestenapeo.

Edmond Mestenapeo, agent de développement économique et touristique pour la communauté d'Unamen Shipu (archives). Photo : Stéphane Trottier et Nicolas-Alexandre Tremblay

C’est une amélioration qu’on fait, pourvu que la demande soit forte au niveau touristique. Une citation de :Edmond Mestanapeo, Tourisme Winipeukut

Le Tshekakass, qui a été conçu par le chantier Air Solid, possède une cabine fermée et une toilette.

Opéré par l'organisme Tourisme Winipeukut Nature, il peut accueillir 12 passagers en plus de 2 membres d'équipage.

Notre communauté peut offrir aux touristes de tous âges non seulement de découvrir notre culture et des paysages magnifiques à travers les centaines d'îles de notre territoire traditionnel, mais également de le faire d'une manière sécuritaire et très confortable , a indiqué le chef de la nation innue d'Unamen Shipu, Bryan Mark, dans un communiqué.

Le chef de la communauté innue de Unamen Shipu, Bryan Mark (archives). Photo : Radio-Canada

D'après M. Mestanapeo, la construction du bateau aurait coûté près d'un million de dollars.

Le gouvernement du Québec a accordé un financement de près de 330 000 $ au Conseil des Innus d'Unamen Shipu pour l'acquisition du bateau.

La mise à l'eau du bateau devrait se faire d'ici samedi et les premières excursions touristiques d'ici la semaine prochaine.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil