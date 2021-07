Plus de 150 billets vendus pour le Festival fransaskois

Au total, ce sont 153 billets qui ont trouvé preneurs pour les spectacles musicaux ainsi que les activités gratuites offertes par le CCF.

Malgré la distance, la présidente du CCF, Anne Brochu Lambert, est d’avis que les participants se sont sentis engagés par l’édition virtuelle.

Présenter un festival en ligne était un grand défi. Dans le contexte de cet été, on a tous fait figure de pionniers, tant du côté des spectateurs que du côté de l’organisation. La qualité des prestations et la variété de la programmation étaient au rendez-vous et je suis très heureuse que la communauté ait pu en profiter , a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Selon les chiffres publiés, les spectacles d'Andrina Turenne, Corneille, Florent Vollant, Post Script, des Hay Babies, et de Sarahmée ont été visionnés 91 fois.

Plus d’une soixantaine de personnes ont pris part aux activités gratuites qui étaient disponibles jusqu’à aujourd’hui.

Dans un mois, le Conseil culturel fransaskois invitera la population à se prononcer sur l’édition virtuelle 2021 lors d’un sondage. L’organisme en profitera pour écouter et lire les suggestions pour une édition en présentiel en 2022 comme le souhaite Mme Brochu Lambert.

La prochaine édition du Festival fransaskois est prévue au mois de juillet 2022.