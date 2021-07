Fermeture temporaire de la seule station-service de l'île Quadra

Jeudi matin, Cliff Mooney s’est rendu à la station-service General Store Gas N Go de l'île Quadra. L’électricien a besoin de trois véhicules pour faire fonctionner son entreprise. En y arrivant, il s’est buté à une porte close.

Est-ce que je dois trouver un tas de bidons et essayer de les remplir avec ma propre essence de manière sécuritaire? se demande-t-il en ajoutant que ça lui prendrait beaucoup de temps et lui coûterait environ 40 $ pour prendre le traversier et aller remplir ses véhicules sur l'île de Vancouver.

Le propriétaire de la station-service, Wayne Procter, qui possède 20 stations services Gas N Go sur l'île de Vancouver, indique que la COVID-19 est en partie responsable du manque de personnel dans plusieurs entreprises de la région.

La station-service de l'île Quadra a donc réduit ses heures d’ouverture depuis trois semaines.

Nous allons devoir ouvrir durant des heures limitées et probablement être fermés pour un jour ou deux la semaine , indique-t-il.

Jeudi matin, une photo a fait le tour des réseaux sociaux. Publiée par une personne se proclamant le dernier employé de la station. La photo montre une affiche sur une pompe à essence où il est inscrit des propos qui blâment le propriétaire et la gestion pour la fermeture de la station-service.

Wayne Procter a confirmé qu’un employé a quitté son poste, mais affirme que l'affiche est calomnieuse .

Nous traitons très bien nos employés. Nous avons des salaires compétitifs, nous prenons soin du personnel, nous avons des avantages sociaux pour les employés de gestion et [cette affiche me] semble vraiment injuste , dit-il.

Harley Rybchuk, un ancien employé, n’est pas surpris que le personnel ait décidé de démissionner. Il a lui-même quitté son emploi le mois dernier quand le gérant lui a demandé de travailler des heures supplémentaires sans rémunération additionnelle pour remplacer des employés absents.

Un nouveau modèle de station-service

Le directeur élu de la région pour le district régional et résident de l'île Quadra, Jim Abram, a entendu parler de difficultés avec le personnel de la station d’essence liées à divers problèmes avec la gestion depuis quelques années.

Nous avons besoin d’une station-service sept jours par semaine , plaide-t-il, puisque tous ceux qui ont un emploi dans la construction, dans la livraison, ainsi que les premiers répondants ont besoin d’avoir accès à de l’essence.

Nous avons soit besoin de gestionnaires [pour la station-service] qui comprennent que l’île Quadra ne peut pas fonctionner sans essence ou nous devons la remplacer par une autre entité , soutient-il en suggérant une coopérative détenue par les habitants de l'île.

Le propriétaire de la station-service, Wayne Procter, indique que la station ouvrira à nouveau vendredi avec les deux employés encore en poste.

Entre-temps, il assure que son équipe de gestion tente de trouver de nouveaux employés.

Avec les informations d'Adam van der Zwan