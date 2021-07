Une patineuse du Yukon rejoint Disney on Ice

À 18 ans, dont 15 sur les patins, Mikayla Kramer voit un de ses rêves se réaliser en rejoignant l’équipe de spectacles sur glace Disney on Ice le mois prochain. J’ai toujours voulu faire partie de la troupe , s’enthousiasme la jeune femme.

Fin août, elle s’envolera donc pour l’Oklahoma, où elle apprendra les chorégraphies du spectacle. Elle y rencontrera également les autres membres de la compagnie.

Pourtant, Mikayla Kramer l’avoue, il y a encore quelques mois elle n’imaginait pas son rêve se réaliser si vite.

Je ne pensais pas que j'allais intégrer la troupe cette année, je pensais encore faire un an de compétition et postuler l’an prochain, mais je me suis rendu compte que j’avais du mal à mettre tout mon coeur dans l'entraînement et la compétition.

COVID-19 oblige, pour être sélectionnée, la jeune femme a dû, entre autres, envoyer une vidéo sur laquelle elle montre ce dont elle est capable, en plus d’un curriculum vitae de son expérience dans cette pratique artistique.

Depuis l'âge de trois ans, la patineuse s'entraîne au Yukon et note que même si elle n'a pas grandi avec Disney on Ice, elle a néanmoins passé son enfance à regarder les films du géant de l’animation. Je suis très contente de raconter ces histoires sur la glace.

Mikayla Kramer a précédemment joué, aux côtés de sa petite soeur Annika (à gauche) dans une adaptation sur glace du Magicien d'Oz. Photo : Photo envoyée par Mikayla Kramer

Pour le moment, Mikayla Kramer n’a pas de rôle. Elle commencera comme doublure et remplacera le personnage principal s'il est malade ou se blesse.

En plus de raconter des histoires, elle est particulièrement contente de rencontrer de nouvelles personnes et de faire partie d’une équipe. Le patinage artistique, c’est un sport très individuel en général , rappelle-t-elle.

La jeune femme aura seulement deux petites semaines pour apprendre les chorégraphies, alors elle sait déjà que ses journées seront chargées. On sera sur la glace de 9 h à 17 h, alors je sais que mes pieds vont vraiment souffrir d’être debout si longtemps, mais ça va être une expérience tellement unique.

À la fin de l’entraînement, la troupe commencera ses représentations aux États-Unis et voyagera de ville en ville pendant plusieurs mois. Là encore, Mikayla Kramer se sent très chanceuse de participer à une telle aventure.



Évidemment, je n’ai pas vraiment eu l'opportunité de voyager dans les deux dernières années et ça va être juste incroyable.

Avec des informations de Roch Shannon Fraser