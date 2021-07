105 millions de dollars pour des technologies plus vertes en C.-B.

Les gouvernements de John Horgan, de Justin Trudeau et la compagnie pétrolière Shell investiront 105 millions de dollars dans un nouveau Centre de l’innovation et de l’énergie propre de la Colombie-Britannique.

Ce Centre a comme mission le développement de nouvelles technologies qui permettront de décarboniser l’économie et d'aider la province britanno-colombienne à atteindre ses objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.

Au départ, le Centre aura la tâche de créer des technologies liées aux batteries, à la capture et au stockage du carbone, à la production et la distribution de l’hydrogène, ainsi qu'à la production de biocarburants et de gaz naturel renouvelable.

Les changements climatiques sont le plus grand défi de notre époque et nous voyons déjà les conséquences dévastatrices qu’ils engendrent. Nous devons mettre la main à la pâte pour arrêter notre dépendance aux énergies fossiles et nous tourner vers des sources d'énergie à faibles émissions de carbone. Une citation de :John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Carla Qualtrough, la ministre fédérale de l’Emploi, estime que ce virage vers des énergies plus propres est un élément clé dans le combat mondial contre le réchauffement climatique. Selon elle, ce virage favorisera aussi une économie canadienne plus forte avec la création de nouveaux emplois.

Le directeur général de l'Institut de l'énergie Trottier, à Polytechnique Montréal, Louis Beaumier, y voit plus une dépense de relations publiques qu'une dépense vraiment stratégique .

Il salue l’investissement, mais croit que 105 millions de dollars ne sont pas une aide énorme. Il craint également que l’investissement aille dans des technologies qui deviendront rapidement désuètes.

Si on fait ces investissements-là sans avoir une vision ou un plan sur le long terme, ça peut devenir des investissements inutiles. Une citation de :Louis Beaumier, directeur général de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal