Christian Dubé veut régler la crise à l’urgence de Gatineau sans l’armée ni la Croix-Rouge

Le cabinet du ministre a confirmé cette décision par l’entremise d’une réponse envoyée par courriel à ICI Ottawa-Gatineau, précisant que de tels moyens avaient été déployés dans les pires temps de la crise sanitaire , tandis qu’aujourd’hui, la situation épidémiologique est stable et sous contrôle .

Le ministre de la Santé l’a bien dit : la situation est critique et plusieurs régions sont touchées de près, comme l’Outaouais ou la Montérégie. Nous avons plusieurs actions déployées à court terme , poursuit son équipe.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé (archives) Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Plus tôt vendredi, lors d’une conférence de presse, le ministre Dubé avait énuméré quelques demandes déjà formulées au cours de la dernière semaine.

On a demandé aux médecins généralistes de prendre plus de patients. On a aussi demandé aux cliniques, ce qu’on appelle nos GMFgroupe de médecine de famille [Groupes de médecine familiale], d’augmenter leurs heures d’ouverture. On a aussi demandé à nos PDGprésident-directeur général de réorienter les patients des urgences vers les services de première ligne.

Le cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux ajoute que la stratégie est de renforcer notre première ligne, en amont des urgences et que tous nos efforts y sont dédiés .

On ne peut pas faire de miracle à très très court terme, mais on peut trouver des solutions. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Des solutions peu convaincantes

La présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais, Karine D'Auteuil, n’est pas enthousiaste à l’idée de prolonger les heures. Selon elle, cette solution ne règle pas le réel problème.

Si la structure de base n’est pas comblée, même si on augmente les plages horaires chez les médecins de famille, ça fait que le poste n’est pas comblé. Pour le combler, il faut avoir de l’attraction et de la rétention. La prime frontalière aiderait énormément pour la rétention , a-t-elle déclaré en entrevue.

Les propos de Mme D’Auteuil ont trouvé écho auprès du président de l'Association des médecins omnipraticiens de l'Ouest du Québec (AMOOQ), le Dr Marcel Guilbault.

Le problème dans les urgences de l’Outaouais n’est pas un problème de manque d’efforts des médecins. C’est un problème de personnel. On veut bien faire notre part, mais ça ne réglera pas le problème de personnel.

Le Dr Guilbault ajoute que les Groupes de médecine familiale (GMF) de l’Outaouais n’ont jamais fermé, n’ont jamais réduit leurs heures, sauf une de quelques heures, et c’est le retour à la normale . De ce fait, les GMFgroupe de médecine de famille de la région sont déjà à pleine capacité et il est donc impossible d’augmenter les plages horaires.

En début d'après-midi, la porte-parole du Parti libéral du Québec dans le dossier de la santé, Marie Montpetit, a dénoncé l'inaction du gouvernement de François Legault en ce qui a trait à la situation en Outaouais.

Les citoyens et les soignants en ont assez des discours de Christian Dubé et de l'absence du ministre régional, Mathieu Lacombe. Ils veulent des solutions concrètes! a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Il y a quelques semaines, sa cheffe, Dominique Anglade, avait également critiqué la gestion du gouvernement dans ce dossier.

Avec les informations de Rosalie Sinclair