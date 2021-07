Visiter le Saguenay en écoutant des balados

Par exemple, en écoutant l’un de ces contenus audios, on peut entendre Carmen Tremblay de la Vieille ferme à Saint-Fulgence.

Nous, on est producteurs d'agneaux. C'est toute la démarche en arrière de tout ça. Qu'est ce qui fait que notre agneau a un goût doux et légèrement salé. On explique un peu tout ça. Dans le fond, ça résume assez bien l'esprit du lieu.

La copropriétaire Carmen Tremblay attend les visiteurs tous les samedis de l’été, à son marché. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La MRC voulait proposer des excursions agroalimentaires basées sur les produits du terroir.

Le concept de balados présente des entreprises de longue date comme la Vieille ferme, mais aussi des entreprises plus jeunes, comme le Fumoir du Fjord. La propriétaire, Andrée Gagnon, profite de cette vitrine pour parler de son travail.

Tout se fume ! Tout se fume ! Les desserts, les charcuteries, les viandes, les poissons, mais ma grosse spécialité, c'est vraiment le poisson. J'utilise beaucoup les herbes boréales, le thé du Labrador, le poivre des Dunes que je cueille moi-même chez moi.

Attirer les touristes dans les commerces

On a fait 56 points d'intérêt et 43 qui ont rapport au terroir. Puis on va faire connaître aux gens l'agriculture, qu'est-ce que l'on a. Le bleuet ou la pomme de terre par exemple , explique le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard.

Gérald Savard espère bien favoriser l'achat local grâce aux épisodes.

Le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Le coût de ces balados s’élève à environ 60 000 $. Leur réalisation a été possible grâce à une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec de plus de 47 000 $.

Selon un reportage de Laurie Gobeil