Rareté de main-d’œuvre: ruptures de services dans certains commerces

« Chers clients, nous savons le plaisir que vous vous promettiez chez nous au resto Vent Du Large. Mais bien malgré nous, nous ne pourrons finalement pas ouvrir le resto lors du 19 juillet prochain: malheureusement, nous n'avons pas le choix d'invalider votre réservation lors de cette soirée… Nous vivons, cette année plus cruellement encore, un manque d'équipiers en cuisine, une situation inédite au fil des nombreuses saisons du resto Vent du Large. Ils travaillent sans une journée de congé depuis des semaines, et leur santé faiblit malgré leur courage infaillible: nous n'avons plus le choix de planifier cette pause imprévue dans notre calendrier… Pour ceux qui avaient déjà une réservation. En partant du courriel de confirmation qui vous a été envoyé vous avez réservé en ligne, vous pouvez... a) Annuler votre réservation b) En changer la date. Nous sommes évidemment désolés des inconvénients que cela comporte pour vous… Isabelle Francois et l’équipe du Vent, vous remercie à l’avance de votre compréhension. »