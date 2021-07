Ottawa nomme sa nouvelle commissaire à l’intégrité

Mme Shepherd entrera en fonction le 1er septembre prochain, date à laquelle elle succédera à Robert Marleau. M. Marleau était devenu le premier commissaire à l’intégrité d'Ottawa, en 2012.

La durée du premier mandat de Mme Shepherd sera d’un an, avec une possibilité de renouvellement de cinq ans, précise la Ville dans un communiqué.

Bilingue selon ce qu’a précisé la Municipalité à ICI Ottawa-Gatineau, Mme Shepherd a travaillé pendant plus de 30 ans à la fonction publique fédérale, dont plus de la moitié du temps dans le domaine de l’éthique.

En juin 2009, elle est devenue la toute première commissaire au lobbying du Canada. Elle a notamment géré le processus de consultation nationale biennale qui a débouché sur un Code de déontologie des lobbyistes fédéral plus strict. Elle a également joué un rôle dans la création d’une tribune pancanadienne pour les organismes de réglementation du lobbying via le Réseau des directeurs et commissaires des lobbyistes, et a noué des relations bilatérales avec plusieurs pays, entre autres les États-Unis, le Chili et le Pérou, poursuit la Ville d’Ottawa.

Mme Shepherd a aussi travaillé comme conseillère exécutive auprès du sous-ministre de Santé Canada où elle a formulé des avis sur les problèmes de dialogue et de transparence dans différents dossiers, comme la crise des opioïdes.

Avant de prendre sa retraite de la fonction publique fédérale en 2020, elle assumait le rôle d’ombudsman pour Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada.

La candidature de Mme Shepherd a été retenue par un comité d’entrevue formé du greffier municipal, de la greffière municipale adjointe et de la vérificatrice générale.

Indépendant et impartial, le commissaire à l’intégrité est titulaire d’une charge créée par une loi. Il relève directement du Conseil municipal et a pour mandat d’accroître la responsabilité et la transparence de l’administration municipale , rappelle la Ville d'Ottawa.

L’actuel commissaire à l’intégrité quittera son poste le 31 août prochain après un mandat marqué par plusieurs interventions auprès des conseillers municipaux.

Récemment, il a réprimandé les conseillers George Darouze, Rick Chiarelli et Jan Harder, dans trois dossiers différents, pour des manquements au code de conduite des membres du conseil municipal.