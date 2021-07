Des Chemins de conte Paul et Suzanne font leur apparition au Manitoba

Lire tout en marchant, au gré de l'œuvre Paul et Suzanne de l'autrice Janine Tougas, ça vous dit? C'est possible grâce à la mise en place des Chemins de conte, un projet initié par la Fédération des parents de la Francophonie manitobaine (FPFM).

Cinq communautés du Manitoba accueillent ces sentiers littéraires. On les retrouve dans le quartier Saint-Boniface à Winnipeg, ainsi qu'à Saint-Pierre-Jolys, Saint-Georges, La Broquerie et Brandon.

L'installation des panneaux littéraires a été complétée cette semaine, annonce d'ailleurs la FPFMFédération des parents de la Francophonie manitobaine (FPFM).. .

Chaque page de l'histoire a été imprimée de façon individuelle. Les familles marchent tout au long du sentier et lisent l'histoire page par page [...] Je pense que les enfants vont être excités de trouver le prochain panneau , explique Rachelle Friesen, agente à la francisation et appui aux familles plurilingues à la FPFMFédération des parents de la Francophonie manitobaine (FPFM).. .

L'activité est mise en place pour la durée de l'été. La FPFM Fédération des parents de la Francophonie manitobaine peut compter sur l'appui de la maison d'édition Apprentissage Illimité dans son organisation.

Les sentiers littéraires veulent donner aux familles francophones une activité culturelle extérieure en sécurité et en distanciation sociale , indique Mme Friesen, alors que la pandémie sévit toujours.

La présidente et directrice du développement chez Apprentissage Illimité, Carole Freynet-Gagné, salue ce partenariat.

Paul et Suzanne font partie des activités d'été des enfants et des familles. On va pouvoir lire tout en faisant une randonnée ou tout en faisant un pique-nique. Quelle belle idée! La FPFM nous a approchés, elle nous a proposé une idée et ça, on aime ça quand les gens veulent collaborer. On est honoré par ça , s'exclame-t-elle.

Chaque sentier littéraire comporte une histoire différente, choisie selon le coup de coeur de la FPFMFédération des parents de la Francophonie manitobaine parmi la trousse Paul et Suzanne qui compte à ce jour 120 titres.

Carole Freynet-Gagné, présidente et directrice du développement chez Apprentissage Illimité Photo : Courtoisie / Carole Freynet-Gagné

Rayonnement et rapprochement culturels

Plus qu'une simple activité estivale, Mme Freynet-Gagné souligne que ce sentier littéraire contribuera à bâtir la fierté identitaire chez les jeunes enfants francophones et francophiles en plus de créer un lien de rapprochement avec la communauté anglophone.

On est en train de créer des référents collectifs. Les communautés manitobaines font leur travail pour venir vers la francophonie. Là, on va se voir nous [francophones]. Ils vont nous voir. Pour moi, c'est des efforts de rapprochement. Aussi, c'est merveilleux pour les enfants de voir leur Paul et Suzanne s'afficher publiquement. On affiche une francophonie confiante , exprime-t-elle.

Allier famille, sortie, plaisir, pique-nique et littératie, c'est merveilleux pour les enfants et le processus de littératie. Une citation de :Carole Freynet-Gagné, présidente et directrice du développement chez Apprentissage Illimité

Il s'agit d'un nouveau format, loin du livre, pour l'oeuvre de Janine Tougas, alors que pendant la pandémie, le Centre de la francophonie des Amériques (CFA) a proposé des capsules avec des marionnettes de Paul et Suzanne.

La FPFM Fédération des parents de la Francophonie manitobaine analysera le succès de l'événement des Chemins de conte à la fin de l'été avant de voir si l'activité pourrait être de retour l'an prochain, a fait savoir Mme Friesen.

Pour sa part, Mme Freynet-Gagné rêverait de voir le concept exporté dans d'autres provinces canadiennes, là où Paul et Suzanne ont connu beaucoup de succès au fil des ans.

C'est important que la langue française sorte des murs de l'école, des murs de la maison et que la francophonie se fasse voir , croit-elle.

Avec les information de Laissa Pamou