Frais aux fournisseurs : Ottawa et les provinces serrent la vis aux chaînes d'alimentation

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux ont entendu jeudi les conclusions d'un groupe de travail créé pour améliorer la transparence, l'équité et la prévisibilité des relations entre les fournisseurs et les détaillants de l'industrie.

Ils doivent se rencontrer de nouveau en septembre à Guelph, en Ontario.

Les appels à un code de conduite se sont intensifiés après que les Compagnies Loblaw et Walmart Canada ont imposé des hausses de frais à leurs fournisseurs ces derniers mois.

Ces demandes surviennent également après que Loblaw, Walmart et Metro ont mis fin temporairement à leur programme de primes pandémiques pour les employés, l'an dernier, lorsque les confinements se sont assouplis une première fois et que les habitudes des consommateurs se sont normalisées.

Le chef de la direction d'Empire, qui a remis en place les primes liées à la pandémie lorsque les provinces ont resserré leurs restrictions, a applaudi la décision d'aller de l'avant avec un code de conduite pour les détaillants alimentaires.