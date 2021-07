Anthony Bourdain raconté dans le documentaire Roadrunner

Le documentaire Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, qui sort en salle ce vendredi, retrace la vie, le succès, les projets et les démons du célèbre chef cuisinier et animateur américain, mort il y a trois ans .

Le film est réalisé par Morgan Neville, qui a fait plusieurs documentaires dans le passé comme Keith Richards: Under the Influence, They'll Love Me When I'm Dead, The Cool School et 20 Feet from Stardom, qui lui avait valu l’Oscar du meilleur film documentaire en 2014.

Des émissions et des voyages

Dans Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, le réalisateur a pu compter sur une variété de documents d’archives. Pendant plus de 15 ans, Anthony Bourdain a animé plusieurs émissions de télévision sur la cuisine et le voyage, dont Anthony Bourdain: Parts Unknown qui était diffusée sur CNN et Anthony Bourdain: No Reservations qui a été présentée sur Travel Channel.

Ce qui est la force du film, c’est la quantité et la qualité des archives. Les personnes qui ont fait de la télévision avec lui pendant environ 15 ans ont donné accès pour le film à leurs disques durs, aux images qui ne se sont pas rendues dans les émissions , a souligné Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin.

Succès et épisodes malheureux

Ayant travaillé comme chef à New York, notamment à la brasserie française Les Halles , Anthony Bourdain a consommé de l’héroïne et de la cocaïne dans sa vie. Il a arrêté du jour au lendemain.

C’est la publication du livre Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly qui l’a rendu célèbre en 2000 alors qu’il a une quarantaine d’années.

C'est un film qui le raconte dans ce qu'il avait de fascinant et d’intéressant, mais [qui raconte] aussi comment, au fil des ans, il est devenu plus malheureux, narcissique, moins chaleureux, plus dur avec son équipe et les gens autour de lui. C’est toutefois un documentaire efficace qui rend hommage à l’homme qu’il était , a souligné Claudia Hébert.

Le film est aussi un récit sur le poids de la célébrité , a-t-elle ajouté. Les personnes à New York demandaient souvent à Anthony Bourdain des autographes, et d’autres voulaient se faire prendre en photo avec lui.

À peine sorti en salle, déjà une controverse

Le documentaire fait réentendre la voix d’Anthony Bourdain, qui assure toute la narration du film.

Trois citations reprennent des mots que le chef a écrits, mais qu’il n’a pas dits à l’oral avant de mourir. Le réalisateur a donc fait appel à un logiciel d’hypertrucage (deepfake en anglais) pour faire prononcer ces phrases en empruntant la voix d’Anthony Bourdain. Il y avait trois citations auxquelles je voulais attacher sa voix, car aucun enregistrement n’existait , a expliqué le réalisateur Morgan Neville dans un entretien accordé au New Yorker.

Alors que le film vient de sortir au cinéma, l’utilisation de ce procédé suscite des critiques, dont celle de son ex-femme Ottavia Bourdain. Je n’étais certainement PAS celle qui a dit que Tony aurait été ‘‘cool’’ avec ça. , a-t-elle écrit sur Twitter.