Des employés unilingues anglophones à Cap-Pelé

Certaines chaînes de restaurants exigent que l'employé s'adresse à la clientèle en anglais. Cap-Pelé ne fait pas exception. Dans plusieurs commerces, les employés à la caisse ne parlent pas français. C'est le cas notamment au croisement de la rue principale et celle du Parc de l'Aboiteau où vont de nombreux touristes pour profiter des chalets et des plages.

La communauté de Cap-Pelé porte pourtant fièrement son patronyme. Le cœur de l'Acadie et le drapeau acadien est visible partout. Le maire de la municipalité, Serge Léger, estime que le manque de main-d'œuvre explique cet état des faits.

J'aimerais plus de français mais on sait ce que la main-d'œuvre nous emporte asteur et on fait le meilleur dans la situation.

Une citation de :Serge Léger, maire de Cap-Pelé