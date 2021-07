Effondrement à Surfside : une troisième victime canadienne identifiée

Des sources ont indiqué à CBC qu’il s’agissait de Michelle Anna Pazos, 23 ans. La jeune femme rendait visite à son père – qui figure lui aussi parmi la liste des victimes – lorsque l’immeuble s’est effondré le 24 juin dernier.

Les sources en question ont demandé l’anonymat, puisqu’elles n’ont pas l’autorisation de parler publiquement de la situation pour le moment.

Les fouilles des décombres commencent à tirer à leur fin. À présent, l'identité de 92 des 97 victimes a pu être établie. La plupart des personnes portées disparues ont été localisées par les autorités et seulement quelques-unes d'entre elles manquent toujours à l'appel.

Les autorités du comté de Miami-Dade ont expliqué dans un communiqué envoyé jeudi que l’identification des victimes est de plus en plus difficile. Les médecins légistes doivent avoir recours à des méthodes plus poussées pour faire leur travail à mesure que le temps passe.

D’autres immeubles sous la loupe

Impossible pour le moment de trouver la cause précise de l’effondrement de la structure d’une quarantaine d’années à Surfside, mais différentes inspections au fil du temps avaient révélé d’importants problèmes structurels.

Selon des documents de la cour, la vente du terrain qui donne sur la mer pourrait rapporter de 100 à 110 millions de dollars américains.

Les événements tragiques du 24 juin ont également braqué les projecteurs sur d’autres grands bâtiments résidentiels.

Deux tours du comté de Miami-Dade ont été évacuées en raison d’inquiétudes quant à leur intégrité structurelle. Le toit d’un autre immeuble résidentiel de trois étages dans le nord-ouest de la région s’est partiellement effondré. Ses résidents ont eux aussi été évacués.